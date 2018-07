Cette BD montre la drôle de réalité des couples

Que les couples soient formés depuis six mois, six ans ou six décennies, ils vivent des expériences universelles qui viennent avec le fait de partager sa vie avec une autre personne: se disputer pour du temps dans la salle de bain, être infidèle sur le visionnement de Netflix en duo, ou chanter à tue-tête pendant un road trip.

L'artiste Yehuda Devir a documenté son expérience de la vie à deux dans une hilarante (et touchante) bande dessinée intitulée One of Thode Days. Elle montre sa femme Maya dans des situations humoristiques auxquelles la plupart des gens s'identifient.

YEHUDA DEVIR Watching ahead on Netflix without your partner? A serious betrayal.

Le couple basé à Tel-Aviv en Israël a travaillé ensemble sur la série, s'inspirant de vrais moments de leur vie quotidienne, en exagérant certains aspects pour que ça soit plus drôle. Ils ont eu l'idée ensemble. Yehuda a ensuite conçu les illustrations et Maya, aussi une artiste, a fignolé les détails, en ajustant les couleurs et la typographie.

«One of Those Days nous a même rendus plus forts comme équipe en raison des longues heures à travailler ensemble», a affirmé M. Devir au HuffPost américain.

Les deux se sont rencontrés pendant qu'ils étaient dans l'armée et sont devenus de bons amis avant de devenir plus intimes en 2010. Ils se sont mariés en 2016.