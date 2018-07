Alex Perron prépare ses conférences amoureuses

Six soirées de rodage avant de partir en tournée dans de petites salles de spectacle à travers le Québec : c'est ce que le comédien humoriste Alex Perron propose à ses amis et admirateurs au Monument-National jusqu'au 14 juillet. Dans le cadre de Zoofest, l'auteur du livre Le carnet d'Alex, coach de vie amoureuse replonge dans le sujet inépuisable du célibat et des rencontres amoureuses.

Des chaussures rouges pour l'amour

Un seul fauteuil violet de style victorien en guise de décor, une salle intime à l'ambiance feutrée, des espadrilles rouges pour l'amour, un tas de célibataires venus s'amuser et se faire offrir des conseils loufoques, un humoriste venu tester des blagues qu'il retravaille un peu chaque soir au fil des réactions de l'assistance: voilà le genre de soirée toute simple et bien amusante à laquelle Alex Perron avait convié ses admirateurs et amis curieux de voir à quoi allait ressembler son prochain spectacle.

«J'avais vraiment envie de recréer l'ambiance d'une vraie conférence de coaching amoureux, explique-t-il. J'en ai regardé tout un tas sur YouTube, je me suis fait plaisir. Cela m'a permis de recréer une ambiance similaire à ce que je voyais et de reprendre le style de langage chaque fois utilisé lors de ce genre d'allocution.»

Des lieux communs, des phrases quétaines, des images rendant parfois mal à l'aise, des clichés gros comme le bras et des métaphores au kitch absolu; voilà ce qui meuble en effet la majeure partie de ce spectacle franchement comique calqué sur ces petites perles dénichées à la télévision et en ligne.

«Je tenais à utiliser toutes ces comparaisons douteuses, ces phrases souvent vides de sens et ces expressions débutant chaque fois avec les mêmes mots et les mêmes patterns, et les exagérer dans le spectacle, ajoute-t-il. Je me suis rapidement rendu compte que 95% des gens dans la salle étaient effectivement célibataires, ce qui me plaît beaucoup. Lorsque je vois, par exemple, un groupe de filles célibataires triper et se chuchoter à l'oreille pendant le spectacle – parce qu'elles se retrouvent dans ce que je décris sur scène - cela me fait triper. Même chose lorsque des gens se matchent lors de mon spectacle, ou lorsqu'ils m'écrivent des courriels pour me dire que mes conseils - même s'ils sont loufoques et livrés de façon humoristique - les ont aidés dans leur vie et leurs recherches pour trouver l'amour.»

Les mantras, le yoga, Dr. Phil, YouTube, les sites de rencontres, les erreurs à éviter lors de la rédaction d'un profil ou d'une sélection de photos en ligne, les lieux à privilégier pour rencontrer un amour potentiel, le pouvoir des lunettes noires (!), l'habillement et le partage de la facture lors du premier rendez-vous, la règle des textos du lendemain... Alex livre une horde de conseils pratico-pratiques aux gens à la recherche de l'amour, de la façon toute colorée, imagée, cocasse et personnelle qu'on lui connaît.

Lui-même célibataire, l'humoriste affirme que le temps qu'il a passé sur les sites de rencontres fut pourtant bref.

«Je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, mais que j'avais bien du fun à donner des conseils et des trucs aux autres par contre, dit-il en riant. Ce spectacle, j'ai envie de le promener d'une ville à l'autre à travers le Québec et de le présenter dans de petites salles comme celle de ce soir. Parce que c'est cette ambiance que je recherchais: celle d'une vraie conférence amoureuse livrée en toute intimité.»

Avec une belle part de parfaite ironie.

Les 5 à 7 d'Alex: Ton coach de vie amoureuse sera présenté en rodage dans le cadre de Zoofest les 13 et 14 juillet prochains. L'humoriste partira ensuite en tournée à travers le Québec.