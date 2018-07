Michelin achète la multinationale québécoise Camso

Le géant Michelin a confirmé jeudi l'acquisition de la multinationale québécoise Camso, établie à Magog et spécialisée notamment dans la fabrication de pneumatiques et de chenilles pour les véhicules hors route.

Pour la société française, cette transaction lui permet de se renforcer dans les pneumatiques spécialisés, un de ses principaux secteurs d'activité avec les pneus tourisme et les produits destinés aux camions poids lourds.

Cette transaction de 1,45 milliard $ US devrait, selon Michelin, paver la voie à la création du plus important fabricant de pneumatiques hors route et doubler les ventes de Camso, évaluées à plus d'un milliard $ US.

L'entente prévoit la création d'une nouvelle division spécialisée qui sera dirigée depuis Magog par l'actuel président-directeur général de la société québécoise, Pierre Marcouiller.

Connue sous le nom de Camoplast Solideal jusqu'en 2015, Camso compte plus de 7500 employés répartis dans 26 pays et exploite 22 usines spécialisées dans la fabrication. La nouvelle entité possèdera 26 usines en plus de fournir du travail à 12 000 personnes.

Concurrente de Michelin dans certains secteurs, l'entreprise québécoise fabrique entre autres des chenilles destinées à des tracteurs agricoles ainsi que pour des véhicules récréatifs, comme des motoneiges.

Camso, qui a affiché une croissance annuelle moyenne de sept pour cent depuis 2012, dit détenir 11 pour cent du marché des pneus et des chenilles hors route à l'échelle mondiale. Cette industrie est évaluée à 22 milliards $.

Michelin dit avoir pris l'engagement de maintenir le centre décisionnel de la nouvelle entité à Magog, au siège social de Camso en plus de maintenir les 300 emplois qui s'y trouvent. Les activités de recherche et développement demeureront aussi au Québec.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est le plus important actionnaire de Camso, avec une participation d'environ 33 pour cent. Son placement dans l'entreprise est évalué entre 300 et 500 millions $.

Depuis qu'il est aux commandes de la société, M. Marcouiller a piloté sa croissance par l'entremise d'acquisitions, dont celle du fabricant européen Solideal en 2010 dont la taille était beaucoup plus grande que Camso.