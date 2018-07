Les vacances avec les enfants, ça n’a pas besoin d’être l’enfer!

Se reposer pendant des vacances en famille relève de l'utopie pour certains parents. Pourtant, c'est possible de passer au travers sans stresser, sans se vider les poches et sans que vos enfants meurent d'ennui. L'animatrice et jeune maman, Marie-Christine Proulx nous révèle tous ses trucs pour un congé familial réussi.

Arrêter de tout prévoir

Non, on ne devrait pas régler notre horaire d'activités au quart de tour pendant les vacances. Les parents ont une vie bien chargée, les enfants aussi. Entre l'école, le cours de ci et la pratique de ça, eux aussi ont besoin de souffler. «Laissez-leur du temps, conseille la chroniqueuse. Ils vont s'organiser tout seuls. Laissez-les s'amuser avec une boîte de carton, avec ce qu'il y a dans le cabanon. Ils vont trouver, ils ont le réflexe et ça développe leur créativité. [...] Et vous, profitez-en pour relaxer, lire les nouvelles avec un café ou vous plonger dans un livre.»

Autrement dit, laissez de la place à la spontanéité. Selon un récent sondage commandé par le Choix du Président, plus de 50 % des parents québécois admettent que leurs enfants ont un été plus structurés que lorsqu'ils étaient enfants. Pourtant, plus du tiers disent «non» à leurs touts petits qui veulent participer à une activité de dernière minute.

Marie-Christine Proulx est persuadée qu'inverser la roue est gagnant pour les deux parties. «Être instinctif, ça demande moins de temps, et ça coûte souvent moins cher [...] Les jeunes se rappellent souvent bien plus de ça».

Une organisation testée et approuvée

La spontanéité n'est cependant pas donnée à tout le monde. Pour y arriver tout en faisant plaisir à tout le monde, l'animatrice a un truc: le tableau d'activités!

Voici les étapes :

1. Écrire ou dessiner les activités préférées de tout le monde sur un bout de papier avant l'été.

2. Accrocher les bouts de papier à un tableau poreux (de liège par exemple). En faire un avec les activités extérieures et un autre avec les choses à faire à la maison (en cas de pluie).

3. Chaque matin pendant les vacances, selon la météo, faites lancer les fléchettes aux enfants sur les tableaux.

«Comme ça, pas de chicane. C'est réglé. Un jour, on plaît à l'un. L'autre jour, à l'autre», témoigne Marie-Christine.

Partager les coûts

Plus on est de fous, plus on rit. Au lieu d'aller chauffer sa carte de crédit dans un parc d'attractions, de tout faire de son côté de la clôture, pourquoi ne pas inviter les voisins à se joindre à la fête chez vous et leur proposer de partager la facture. Ça augmente le porte-feuille, donc les possibilités et le plaisir.

«Chez nous, une fois par été, on se met cinq ou six familles pis on loue des jeux gonflables, un petit camion de crème glacée. On organise nos propres jeux, on passe tous du temps de qualité avec nos enfants et ils nous en reparlent pendant longtemps», assure la chroniqueuse

7 idées d'activités gratuites et spontanées qui plaisent à coup sûr

- Un pique-nique dans un endroit inusité: un nouveau parc, dans le canot, dans le champ...

- Une bataille d'eau: on rassemble plusieurs amis, plusieurs membres de la famille. «On peut même exploiter un endroit public pour sortir les enfants de leur zone de confort.»

- Camping de quartier: organisez avec vos voisins une soirée camping. Tout le monde se rassemble autour d'un feu, puis chacun dort sur son terrain. «C'est niaiseux, mais ça crée tellement de beaux souvenirs aux enfants. Ça peut même devenir une tradition», dit la chroniqueuse.

- Les bulles de savon: inventez-vous des jeux avec ça. Celui qui en attrape le plus. Celui qui passe à travers le nuage de bulles sans être touché...

- Glissade d'eau improvisée: pour faire changement de la baignade, étendez des sacs de poubelles sur la pelouse, attachez-les au sol, aspergez-les d'eau et vous avez une glissade banane. Testée et approuvée par Marie-Christine Proulx et sa famille.

- Construction de forts: fabriquez-vous un abri avec ce qui traîne dans le sous-sol ou dans le cabanon. Une vieille boîte de carton, de la corde, des couvertures, un peu de toile de jute et c'est réglé. Faites ensuite une partie de ballon chasseur avec deux forts face à face.

- Inventer des histoires à la façon Marie-Christine Proulx (pour les plus petits): on dessine des animaux, des jouets sur des feuilles. On les pige au hasard puis on invente une histoire à mesure. «Ça développe leur créativité», dit l'animatrice.

LA chose à emmener en pique-nique

Une gâterie. Un dessert qui sort de l'ordinaire, qu'on ne servirait pas à la maison, mais qui est associé au plaisir. Un popsicle spécial, par exemple.

3 trucs pour distraire les enfants pendant un long voyage en voiture

- Chanter et apprendre des chansons à ses enfants: faites imprimer les paroles, faites-leur mémoriser les chansons qu'ils aiment et improvisez même un jeu de La Fureur maison.

- Le jeu «Le premier qui trouve...»: qui trouvera une vache en premier ou encore une maison bleue?

- Sortir de la voiture 10 minutes chaque heure. «Tu vois des choses, tu te dégourdis les jambes, pis l'enfant est prêt à rembarquer pour une autre p'tit bout», témoigne Marie-Christine.

On ne part JAMAIS de la maison sans...

Lingettes nettoyantes

Sac à dos

Gourde d'eau

Crème solaire

Collations

Un jouet ou un livre

(Le fun suivra.)

