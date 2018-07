Les accusations contre Stormy Daniels retirées

L'avocat de Stormy Daniels, Michael Avenatti, a indiqué que les accusations auxquelles sa cliente faisait face ont toutes été retirées, jeudi après-midi.

L'actrice de films pornographiques a été arrêtée dans la nuit de mercredi à jeudi dans un club érotique de l'Ohio où elle se produisait. Elle était accusée «d'attouchements» sur des clients.

Poursuivie pour «activité sexuelle illégale», elle avait été libérée après avoir payé une caution d'environ 6000 $, selon un document judiciaire.

I am pleased to report that the charges against my client @stormydaniels have been dismissed in their entirety (below motion was just granted). I want to thank Joe Gibson & his colleagues at the prosecutors ofc for their professionalism starting with our first call early this am. pic.twitter.com/xHPSWsyqM2