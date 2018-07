Les spectacles et les événements à ne pas manquer à Just For Laughs

Pour sa 36e édition, la première de l'ère post-Rozon, le pendant anglophone du Juste pour rire nous promet encore de bonnes tranches de rigolade. Une belle brochette de comédiens, humoristes et autres youtubeurs est ainsi attendue à Montréal jusqu'au 29 juillet.

Tiffany Haddish promet de faire (encore) parler d'elle

Les grands noms de l'humour américain, tels Kevin Hart, David Cross et Trevor Noah, pour ne nommer que ceux-ci, sont encore fidèles au rendez-vous. Mais l'une des stars les plus attendues cette année est assurément Tiffany Haddish. Encore inconnue du grand public il y a quelques mois, la comédienne a explosé cette année. C'est elle qui a affolé Hollywood, au printemps, en racontant que Beyoncé avait été mordue au visage lors d'une soirée à L.A. C'est encore elle qui a raconté que Brad Pitt lui avait fait des avances dans un ascenseur avant les Oscars. Sollicitée de toute part, Tiffany Haddish a trouvé le temps de venir animer son tout premier gala à Just for Laughs, à la salle Wilfrid-Pelletier, le 28 juillet. Après être devenue la première actrice afro-américaine à animer Saturday Night Live, la star du film Girls Trip risque bien de faire sensation à Montréal, accompagnée d'une belle gang de comédiens, dont Lil Rel Howery (Get Out) et Tony Rock, le frère de Chris Rock.

Le patriarche de Shameless débarque à Montréal

Connu pour son rôle de père indigne et alcoolique dans la populaire série Shameless, William H. Macy va faire ses débuts à Just For Laughs. L'interprète de Frank Gallagher, qui a également brillé au grand écran dans les films Boogie Nights et Fargo, est attendu le 29 juillet à la salle Wilfrid-Pelletier pour animer un gala. William H. Macy sera entouré pour l'occasion des humoristes Josh Blue, Paul Chowdhry, Nile Seguin et Nour Hadidi, sans oublier le prestidigitateur Piff and the Magic Dragon. Vêtu de son traditionnel habit de dragon, l'ex-candidat d'America's Got Talent présentera également son propre spectacle au Monument National, le 28 juillet, après avoir conquis les Montréalais lors de son premier spectacle au Québec au ZooFest, en 2016.

Un fumeur de pot à la Place des Arts

Après nous avoir vanté les vertus du cannabis dans son podcast Getting Doug With High et Super High Me, sa parodie hilarante du documentaire Super Size Me, Doug Benson va présenter, pour la première fois à Just for Laughs, son spectacle The Benson Interruption, le 26 juillet, à la Cinquième Salle. Un spectacle dans lequel le comédien américain prend un malin plaisir à interrompre les humoristes qu'il invite sur scène, au plus mauvais moments, quand ils s'apprêtent à lancer leur punchline. Suivant le même principe, The Benson Interruption a également donné lieu à une série diffusée sur la chaîne Comedy Central.

Une sensation de YouTube à l'Olympia

Plus de 17 millions de personnes sont abonnées à sa chaîne YouTube. L'irlandais Seán William McLoughlin, plus connu sous le nom de Jacksepticeye, doit son succès à ses vidéos de Let's Play où on le voit tester, et commenter avec beaucoup d'humour, des jeux vidéo. Programmée le 26 juillet à l'Olympia, la sensation de YouTube va tenter de répondre à cette question que tout le monde se pose: «How Did We Get Here?» (en français: «comment en sommes-nous arrivés là?»). Si ça peut vous rassurer, il a aussi prévu de jouer à ses jeux vidéo préférés sur scène...

Le retour d'une légende

22 ans après sa dernière apparition à JFL, Jeff Dunham fait son grand retour pour animer deux galas le 27 juillet à la salle Wilfrid-Pelletier. L'humoriste et ventriloque américain est attendu avec ses marionnettes à l'humour grinçant qui ont fait sa légende, comme Walter the Grumpy Retiree ou le très politiquement incorrect Achmed the Dead Terrorist. Les humoristes Pat McGann, Brad Williams, Mamrie Hart, Brent Butt, Tom Papa, Dave Hughes et Matt Braunger sont également annoncés aux côtés de Jeff Dunham pour ses deux galas présentés à 19h et 21h45.

La nouvelle génération d'humoristes canadiens à l'honneur

Chaque année, Just For Laughs donne traditionnellement un coup de projecteur sur les humoristes canadiens anglophones. Pour sa 20e édition, le Homegrown Comics promet de nous faire découvrir une nouvelle génération de talents locaux comme Cara Connors, Brandon Ash-Mohammed ou le montréalais Nick Nemeroff, qui a remporté cette année le Best Breakout Artist aux I Heart Jokes Awards, à Toronto. Animée par le comédien de la série Letterkenny, K. Trevor Wilson, cette soirée spéciale, programmée le 28 juillet à l'Astral, va faire l'objet d'une captation pour une diffusion sur la chaîne Comedy Network, une première depuis le lancement du Homegrown Comics.

