P.K. Subban au top des sportifs les plus stylés!

Le sens du style de P.K. Subban a été honoré dans la dernière édition du Sports Illustrated. Le joueur de hockey fait la couverture du magazine consacré au palmarès des sportifs les plus stylés avec sa douce, la skieuse Lindsey Von.

Quand il n'est pas vêtu de ses protecteurs et de son casque, P.K. dit se soucier beaucoup de ce qu'il porte. Dans sa garde-robe : des vestons bien coupés, quelques couleurs flamboyantes ici et là et des chapeaux, entre autres, qu'il agence comme personne.

Son souci pour la mode a d'ailleurs été mis de l'avant ces dernières années lorsqu'il a collaboré avec la marque canadienne RW&CO pour une ligne de complets en plus d'être le mannequin de la campagne publicitaire.

Le hockeyeur a écrit sur Instagram : «"P.K.! Où penses-tu que tu sors vêtu comme ça?" - C'est exactement ce que ma mère me disait tous les jours jusqu'à ce que je quitte la maison à 15 ans, et regardez où ça m'a mené... Habillez-vous toujours de façon charmante et ayez l'air d'un pro! Merci maman!».

Parmi les autres sportifs dans la liste de Sports Illustrated, on compte Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, Maria Sharapova et LeBron James.

