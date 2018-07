Milos Raonic s'incline face à John Isner à Wimbledon

Le service de Milos Raonic a été bon mercredi, mais celui de John Isner a été meilleur.

Dans une bataille mettant aux prises deux des meilleurs serveurs du circuit masculin, Isner s'est relevé après avoir cédé première manche et a battu le Canadien 6-7 (5), 7-6 (7), 6-4, 6-3 en quarts de finale des Internationaux de tennis de Wimbledon.

Ainsi, pour une deuxième année d'affilée, le parcours de Raonic au All England Club s'est arrêté à deux victoires d'une participation au match ultime, une étape qu'il avait atteinte en 2016.

Isner, 9e tête de série, est le seul joueur du tournoi à ne pas avoir été victime d'un bris de service jusqu'à maintenant. Face à l'Américain de six pieds dix pouces, Raonic n'a eu qu'une chance de réaliser un bris. Isner a répliqué avec un as avant de boucler la quatrième manche.

De son côté, Isner a inscrit trois bris en six opportunités. Sa première chance de gagner le service de son rival est venue au troisième set et Isner a su l'exploiter pour se donner une avance de 3-2.

Raonic a dominé au chapitre des as avec 31 contre 25, mais a également commis plus de doubles fautes, soit six contre quatre.

Plus tôt mercredi, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu avaient atteint les demi-finales du double féminin.

Sixièmes têtes de série, Dabrowski et Xu ont effacé un déficit d'un set à zéro et ont vaincu l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Tchèque Lucie Safarova 5-7, 6-4, 6-2.

En demi-finale, Dabrowski et Xu livreront bataille à un autre tandem américano-tchèque, composé de Nicole Melichar et Kveta Peschke, 12e têtes de série.

Dabrowski tente d'atteindre la finale du double féminin à un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

L'autre demi-finale mettra aux prises les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, 3e têtes de série, au duo formé de la Polonaise Alicja Rosolska et de l'Américaine Abigail Spears.