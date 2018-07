En chantier depuis plusieurs mois, un film sur les origines du Joker va voir le jour et c'est bien Joaquin Phoenix, déjà pressenti pour le rôle, qui incarnera le super-villain de l'écurie DC. Le contrat de l'acteur nommé de nombreuses fois aux Oscars (notamment pour Walk the Line et The Master) a été finalisé, comme nous l'a appris The Hollywood Reporter, ce mardi 10 juillet.

Alors que Jared Leto avait été introduit en 2016 comme nouveau Joker dans l'univers cinématographique de la Warner avec Suicide Squad, une nouvelle version du personnage vient de naître avec le réalisateur Todd Phillips aux commandes, accompagné de Scott Silver au scénario et Martin Scorsese à la production.

Le tournage doit débuter en septembre prochain pour ce film qui devrait être séparé de l'univers des super-héros de DC au cinéma.

Fabrizio Bensch / Reuters

Les studios ont donné une vague définition de ce qui attend les fans : «l'exploration d'un homme ignoré par la société, une étude de personnage avec ses aspérités, mais aussi une mise en garde plus large». Le film devrait explorer les origines troubles du Joker avec un ton bien plus sombre et expérimental que le reste des films DC vus jusqu'ici (Wonder Woman, Batman vs Superman, Justice League, etc.).

Le Joker interprété par Jared Leto n'est cependant pas jeté aux oubliettes (au grand dam de bien des amateurs). Un film centré sur son personnage vu dans Suicide Squad est également en développement.

Si la Warner, qui produit le film, n'a confirmé aucune date de sortie, le long métrage pourrait voir le jour à la fin de l'année 2019, selon The Hollywood Reporter.

