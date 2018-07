Érico

Courtoisie

Un arrêt chez le chocolatier Érico est toujours un gage de sourire et de satisfaction. Le réputé chocolatier propose plus de 70 saveurs de crème glacée, sorbets, yogourts et tofus glacés en alternance, dont l’indémodable « molle » signature à la vanille mexicaine trempée dans un enrobage chocolaté des plus décadents.

634, rue Saint-Jean, Québec