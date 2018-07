Les bandes pour les yeux, vraiment efficaces?

Tout le monde s'arrache les bandes hydratantes pour le contour des yeux. Et à raison! L'industrie esthétique nous garantit des cernes, des poches et rides moins apparentes en quelques minutes. Mais remplissent-elles vraiment leurs promesses? Le HuffPost Québec fait le tour de la question.

Ce n'est pas une cachette pour personne: la peau du contour de l'oeil est ultra sensible, jusqu'à cinq fois plus mince que celle du reste du visage. Elle a donc tendance à se friper et à s'assécher plus rapidement. Et comme la région est trop peu peuplée de vaisseaux sanguins, elle a aussi tendance à tenir si on n'en prend pas soin adéquatement.

C'est là que peuvent intervenir les patchs spécialisées pour le contour des clignotants. Vendues en feuilles ou en gélatine, elles sont trempées dans une solution qui contient souvent du collagène, de l'aloès, de la vitamine E, de l'acide hyaluronique, de la caféine ou du Sorbitol, entre autres, qui hydrate et raffermit. Les compagnies misent sur la fraîcheur, des ingrédients hydratants doux et une absorption rapide.

Le traitement, lui, consiste à les appliquer sous les yeux pendant quelques minutes, généralement autour de 10 à 15 minutes.

L'effet au rendez-vous?

Si les stars, autant masculines que féminines, les emploient de plus en plus ouvertement, comme en témoignent leurs comptes Instragram, les patchs donnent, oui, des résultats, mais bien souvent limités ou inégaux, nous confirme la directrice des soins au Spa Eastman Montréal, Marlène Pinette.

«Si on applique des patchs avant une soirée, on va vraiment voir un effet repulpant instantané, un coup d'éclat. [...] Il pourrait rester 24 heures, ça dépend des compagnies, mais j'opterais plus pour une crème à long terme, un soin quotidien, qui va faire toute la différence», conseille-t-elle.

Après en avoir essayé plusieurs marques (voir la galerie photos ci-dessous), le HuffPost Québec a constaté que les bandes hydrataient toutes intensément le contour de l'oeil et qu'elles étaient toutes rafraîchissantes, donc confortables. Pour ce qui est des cernes, poches, et rides, on a remarqué, oui, une atténuation de leur apparence, une peau plus tendue, plus dense, mais impossible de les faire complètement disparaître, même après plusieurs applications.

5 trucs de pro

1. Appliquez-les juste avant le maquillage ou votre soirée pour que l'effet liftant soit le plus visible possible.

2. Pour que les patchs aient un effet optimal, il est recommandé de les entreposer au frigo avant l'application, comme tous les soins contour des yeux. Ça aide à resserrer la peau, un peu comme le bon vieux truc des cuillères froides.

3. Couchez-vous les jambes un peu surrélevées pendant le traitement. Ça aide les patchs à tenir en place en plus d'améliorer la circulation sanguine jusqu'au visage.

4. Après le traitement, complétez l'action des bandes en tapotant légèrement du bout des doigts la zone traitée. Ça aide à faire pénétrer le produit en plus de stimuler la circulation sanguine qui a tendance à être déficiente dans cette partie du visage.

5. Toujours pour le plus d'effet, optez pour une cure de patchs. La plupart des marques proposent d'en appliquer aux deux ou trois jours pendant une semaine ou deux. Sachez qu'il n'est pas contrindiqué d'en appliquer tous les jours. Attention quand même aux ingrédients actifs dans le traitement. Si vous n'êtes pas sûr, posez les questions à une esthéticienne.

Crème contour des yeux

Spécifique : La patch fait son effet, mais ce qui change vraiment la donne, c'est la crème spécialisée pour le contour de l'oeil. À bas votre crème hydratante régulière dans la région. Elle risque de fragiliser la peau et, pire, irriter les yeux et vous pousser à les frotter, endommageant la peau.

Naturel : Idéalement, on opte pour un produit le plus naturel possible. «Des fois on priorise le chimique parce que "ça va sécher plus vite", "on va avoir un beau résultat", mais à court terme, on va voir l'effet se dégrader. On va déshydrater notre peau, on va l'irriter», explique Marlène Pinette de Spa Eastman.

Double action : On priorise une crème contour des yeux au pouvoir anti-âge la nuit pour régénérer les cellules. Le jour, on se tourne vers une autre formule qui travaille plus sur les cernes et le gonflement pour effacer les signes de fatigue.

Sérum : L'application d'un sérum contour des yeux, sous la crème, comme celui à l'eau cellulaire d'Esthederm (qu'on a beaucoup aimé), peut vraiment lui donner un boost d'hydratation supérieur.

Autres petits soins

Sans tomber dans les traitements invasifs, comme les injections, on peut aussi se tourner vers les soins professionnels pour le contour des yeux offerts dans les centres d'esthétiques.

On vous en propose deux testés et approuvés par le HuffPost Québec :

Soin liftant bio performant de Phyto5 - Spa Eastman

Traitez votre peau aux petits oignons et réveillez votre regard en vous offrant ce soin au Spa Eastman Montréal. Ça consiste en un drainage lymphatique - qui fait sortir le méchant des pores de la peau et illumine l'épiderme - suivi de différents masques, dont un à l'argile noire de la gamme suisse Phyto5 (disponible aussi sur le marché) qui ne sèche pas et qui s'applique sans problème sous les yeux. Il vient seulement hydrater et purifier la peau. Le plus beau : tous les produits utilisés de Phyto5 sont bios. N'hésitez pas non plus à amener votre trousse de cosmétique au spa. Les esthéticiennes se feront un plaisir de faire le ménage - gratuitement - dans votre routine, en évitant en plus le gaspillage!

149$ pour 75 minutes

Traitement des yeux anti-âge Sublime Skin - Spa William Gray

Le soin d'une durée de 15 minutes (30$) s'ajoute aux faciaux offerts par le spa. On applique crème, sérum et masque tout en massant le contour des yeux de différentes manières afin de stimuler la circulation sanguine dans la région. On termine avec des patchs contour des yeux Intraceuticals. L'effet défatigant est vraiment au rendez-vous.

Si vous pensiez que les hommes ne prenaient pas soin d'eux, il était temps que vous sortiez de votre caverne. La rubrique « Belle gueule » sert à briser les tabous sur la beauté au masculin. Le but n'est pas de se déguiser, mais de se montrer sous son meilleur jour tout en conservant un aspect naturel. Conseils et astuces sont au menu.

