La France disputera la 3e finale de Coupe du monde de son histoire, dimanche à Moscou, après avoir éliminé la Belgique (1-0), grâce à un but de Samuel Umtiti, mardi à Saint-Pétersbourg.

Les Bleus affronteront la vainqueur de Angleterre-Croatie, qui sera disputé mercredi à Moscou (14h). Cette finale sera particulière pour Didier Deschamps, sélectionneur français, qui a gagné il y a 20 ans le Mondial-1998 en tant que capitaine des Bleus, seule étoile sur le maillot français.

Umtiti a marqué le but victorieux de la tête sur un coup de pied de coin d'Antoine Griezmann (51e). La défense française s'est particulièrement illustrée dans cette Coupe du monde, avec un but de la tête de Raphaël Varane face à l'Uruguay en quarts de finale (2-0) et une reprise incroyable de Benjamin Pavard face à l'Argentine (4-3) en 8e de finale.

