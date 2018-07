Cuba verra bientôt naître de nouveaux restaurants et gîtes

Le gouvernement cubain autorisera l'ouverture de nouveaux restaurants, gîtes et entreprises de transport d'ici la fin de l'année, relançant ainsi le secteur le plus dynamique de l'économie privée après en avoir gelé la croissance pendant plus d'un an.

Le gouvernement a dévoilé, mardi, ces nouvelles mesures visant à encadrer la croissance des entreprises privées liées au secteur du tourisme et, incidemment, à percevoir plus de taxes.

Les restaurants et gîtes privés avaient connu un rapide essor après le rétablissement des relations entre Cuba et les États-Unis, en 2014, qui avait propulsé la croissance de l'industrie touristique à Cuba.

Par ailleurs, les nouvelles règles annoncées mardi imposent aux entreprises privées de placer leurs revenus dans des banques publiques.

En août 2017, le gouvernement cubain avait interrompu l'octroi de permis pour l'ouverture de nouveaux restaurants et gîtes, notamment.