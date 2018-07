Une Ontarienne qui parcourait le pays sur un tracteur avec son mari pour promouvoir le secteur canadien des produits laitiers est morte dans une collision avec un semi-remorque au nord de Saskatoon.

Bettina Schuurmans, 55 ans, d'Elmira, en Ontario, est morte dans la collision lundi matin sur l'autoroute 16, tandis que son mari, Henk, se remet de ses blessures à l'hôpital.

SaskMilk, un groupe faisant la promotion du secteur, a confirmé l'identité du couple et a indiqué que la famille avait été prévenue.

Le conducteur du semi-remorque n'aurait pas été blessé.

Sad news. - the Schuurmans on cross Canada were hit by a transport truck in Saskatchewan. Bettina was pronounced dead @ the scene. Henk is in hospital in critical condition. #CdnMilkTour #OntAg #cdnag. Keeping the family in our #prayers #Dairy pic.twitter.com/oopYaEedio