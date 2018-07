Une nouvelle fermeture vient compliquer la circulation automobile dans le secteur de l'échangeur Turcot, et ce, jusqu'à l'automne. L'autoroute 15 Nord perd une voie et les bretelles d'entrée et de sortie pour la rue Sherbrooke.

La reconstruction de l'échangeur Turcot est entrée dans sa phase critique depuis cet hiver. Les automobilistes qui n'ont pas encore choisi de chemins alternatifs ou opté pour le transport en commun auront un autre obstacle pour se rendre au travail.

La 15 Nord a perdu une voie lundi matin et cette situation perdurera jusqu'au mois de novembre. La bretelle d'entrée à partir de la rue Sherbrooke rouvrira en septembre, alors que la sortie de la 15 Nord vers cette même artère rouvrira en octobre.

Entre-temps, les automobilistes sont invités à prendre l'entrée à la hauteur du boulevard Édouard-Montpetit et la sortie vers le chemin de la Côte-Saint-Luc.

Selon Martin Girard, porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ), on doit s'attendre à ce que la circulation soit affectée sur environ 4 km sur la 15 Nord, soit du pont Champlain jusqu'à l'échangeur. La route 138 Ouest sera affecter entre l'échangeur et le boulevard Atwater, alors qu'en direction Est elle sera affectée entre l'échangeur et le boulevard Angrignon.

Les problèmes devraient surtout se faire sentir à l'heure de pointe du matin et jusqu'en début d'après-midi. D'autres autoroutes pourraient aussi être affectées au fur et à mesure que les automobilistes adoptent des trajets alternatifs.

M. Girard encourage les voyageurs à adopter le transport en commun lorsque possible.

Selon le site du projet, piloté par le consortium KPH Turcot, les travaux sont complétés à 63%. L'ensemble de l'échangeur doit être livré d'ici la fin de 2020. Selon M. Girard, l'échéancier est respecté jusqu'à présent.