Un enfant de 2 ans porté disparu en Montérégie

Une vaste opération de recherches est en cours pour retracer un petit garçon de 2 ans porté disparu de sa résidence familiale depuis samedi soir, à Dundee, en Montérégie, près de la frontière américaine.

Sûreté du Québec

L'enfant prénommé Ryland a échappé à la vigilance des ses parents vers 20h et n'a pas été revu depuis.

Policiers, maitres-chiens, spécialistes en recherches ainsi qu'un hélicoptère de la Sûreté du Québec ont été déployés. Des policiers de la GRC se sont également joints aux effectifs de la SQ, de même que des pompiers locaux et américains.

Les recherches s'effectuent à partir du Chemin Dundee, où est située la résidence. Il n'y a pas de cours d'eau à proximité, mais des champs, des plantations de maïs et des boisés.

Le garçon, qui serait autiste, mesure un mètre et pèse 13 kilos. Il a les cheveux frisés roux, et les yeux bleus. Il portait un chandail gris de marque GAP, des pantalons courts bleus et des souliers bleus et verts.

La SQ lance un appel aux citoyens du secteur pour vérifier leur terrain. Le bambin pourrait s'y être caché, voulant se protéger.

Toute personne qui a de l'information peut contacter le 911.