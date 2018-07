«Game of Thrones»: Maisie Williams dit «au revoir» à Arya Stark

Au revoir Arya. Après Emilia Clarke, c'est au tour de Maisie Williams de dire au revoir à la fille de Ned Stark qu'elle incarne depuis près de 10 ans dans la série Game of Thrones.

Ce samedi 7 juillet, l'actrice a publié sur Instagram une photo d'une paire de baskets ensanglantées. "Au revoir Belfast. Au revoir Arya. Au revoir Game of Thrones. Quelle joie ça a été. C'est parti pour de nouvelles aventures", a écrit Maisie Williams.

Les théories sur la fin des héros de George R.R Martin alimentent les réseaux et forums depuis plus d'un an maintenant. Et cette photo des chaussures maculées de (faux) sang et surtout, le hashtag #lastwomanstanding -"dernière femme debout" en français - ont immédiatement fait réagir les internautes. Maisie Williams, qui s'était déjà vantée de connaitre la fin de la série, a-t-elle voulu faire passer un message?

Les fans devront cependant prendre leur mal en patience. Car la saison 8 de Game of Thrones ne sera pas diffusée avant 2019 et le mois exact de sa sortie n'a toujours pas été annoncé.