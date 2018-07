7 comportements qui dérangent vos collègues

Au travail, il est d'usage d'éviter à tout prix de s'attribuer le mérite du travail de quelqu'un d'autre, de blâmer les autres pour ses propres erreurs ou de se livrer à tout type de comportement abusif, sexuel ou autre.

Il y a aussi des comportements, plus anodins, qui pourraient affecter vos relations avec vos collègues. C'est pourquoi nous avons demandé à des experts de révéler certains comportements à proscrire au travail.

1. Vous allez travailler en étant malade

«Il peut sembler héroïque de venir au travail quand vous êtes malade. Pourtant, beaucoup de vos collègues trouveront cela ennuyeux. Si vous êtes malade, voyez si vous pouvez travailler de chez vous ou prenez congé jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.»- Alena Gerst, psychothérapeute

2. Vous empestez la cuisine avec vos lunchs

«Certaines odeurs sont dérangeantes. Lorsque vous utilisez le micro-ondes du bureau pour chauffer un aliment particulièrement malodorant, comme le poisson, certains collègues peuvent ne pas apprécier.»

«L'astuce ici est de garder à l'esprit que nous travaillons à proximité et il est fort probable que nous ayons des préférences, des intérêts et des habitudes très différents. Soyez conscient de ceux qui vous entourent. Vos collègues le remarqueront et l'apprécieront. »- Teresa Marzolph, fondatrice de la firme de consultation en ressources humaines Culture Engineered

3. Vous interrompez vos collègues

«Ceux d'entre nous qui sont plus extravertis et bavards ne remarquent pas toujours quand des individus plus calmes ont quelque chose à dire. J'entends souvent des clients mécontents que les mêmes personnes dominent les réunions et les conversations.»

«Il est important de prendre un moment pour demander l'avis de ceux qui sont plus calmes.»- Kate Snowise, psychologue

4. Vous prenez des appels personnels dans les espaces communs

«Les appels personnels au travail peuvent ennuyer et même aliéner les collègues. Les conversations personnelles devraient demeurer personnelles. Ayez ces conversations au moment opportun et à un volume approprié.» - Marzolph

5. Vous utilisez le bureau ou l'ordinateur de quelqu'un d'autre sans l'avertir

«Même si l'ordinateur de votre collègue appartient à l'entreprise, il est impoli de s'asseoir au bureau de quelqu'un sans leur permission et d'utiliser leur poste de travail. Assurez-vous de leur demander la permission d'abord.» - Gerst

6. Vous vous plaignez constamment

«Malheureusement, ceux qui se plaignent régulièrement sont généralement les derniers à savoir qu'ils minent le moral des troupes. Mon conseil c'est d'attendre qu'on vous demande votre opinion. »- Marzolph

7. Vous aimez un peu trop les potins

«Les collègues qui participent aux commérages ne sont généralement pas performants. L'astuce ici est d'utiliser votre temps à meilleur escient. Personne ne valorise le bavardage insignifiant. Dans le milieu de travail d'aujourd'hui, les commérages sont devenus la nouvelle forme de harcèlement.»

«Si vous croyez qu'un collègue agit de manière inappropriée ou contraire à l'éthique, la solution est de le signaler et d'aider à résoudre la situation. La solution n'est pas de partager ces sentiments avec d'autres qui vont simplement aider à répandre des rumeurs infondées.»- Marzolph

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.