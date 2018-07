Superhéros, créatures mythiques et autres personnages de bandes dessinées ont envahi le Palais des congrès de Montréal à l'occasion du 10e Comiccon de la métropole.

Pour fêter cet anniversaire, quelque 60 000 visiteurs des quatre coins du Canada et de l'étranger sont attendus pour venir rencontrer les dizaines de têtes d'affiche internationales. Parmi ceux-ci, on compte David Duchovny (alias Fox Mulder) et Gillian Anderson (alias Dana Scully) de la série The X-Files ou encore Chuck Norris.

Plus de 150 activités réparties sur trois jours sont au programme : conférences, ateliers, concerts, spectacles d'improvisation, jeux sur table, projections de film, séances de signature d'autographes et séances de photo. Une zone familiale est encore une fois aménagée pour amuser les visiteurs de 12 ans et moins, avec des ateliers sur le maniement du sabre laser, entre autres.

Une zone de jeux vidéo libres a aussi été aménagée, en plus de la Zone des jeux indépendants, où près de 40 studios québécois dévoileront leurs nouvelles créations.

C'est vraiment LE rendez-vous québécois annuel des amateurs de science-fiction, de fiction fantastique, d'anime, d'horreur, de jeux vidéo et de bandes dessinées.

Voyez tous les spécimens qu'on a croisés :