Rien ne va plus entre Alexandra Consentino et Joanie Perron, ex-candidate et finaliste de la dernière édition d'Occupation Double.

Ce jeudi, V a dévoilé l'équipe de collaborateurs qui prendront part à l'émission OD+ En direct cet automne. Équipe dont font partie Alexandra Consentino et Joanie Perron.

Désirant partager la bonne nouvelle avec le monde entier, Alexandra a découvert que Joanie l'avait bloquée sur Instagram en voulant identifier cette dernière dans une publication.

Il n'en fallait pas plus (évidemment) pour qu'un nouveau drame monopolise l'attention sur les réseaux sociaux.

Alexandra a tenu (évidemment) à faire part de son mécontentement et de sa grande déception dans sa story Instagram. «Je ne suis pas une personne rancunière dans la vie. Ce n'est pas bon de vivre avec de la haine», a-t-elle lancé avec sagesse.

La riposte de Joanie

Plus tard dans la journée, Joanie a (évidemment) adressé la «controverse» vêtue d'une serviette de bain sur la tête dans une série de vidéo partagée dans sa story Instagram. Réplique qu'elle a (évidemment) supprimée par la suite.

La jeune femme a débuté en repartageant une photo qui avait été très médiatisée sur laquelle nous pouvons voir Alexandra Cosentino et Sansdrick Lavoie s'embrasser.

Inutile de rappeler la relation en dents de scie qu'ont vécue Joanie et Sansdrick durant Occupation Double Bali.

Capture d'écran

«Honnêtement, dans la vie, il y a juste des gens dont je ne veux rien savoir, suite à des actions qu'ils ont faites», explique d'emblée la principale intéressée.

«Tu n'es pas obligé de garder des gens en qui tu n'as pas réellement confiance dans ta vie, poursuit-elle. Il n'y a rien qui t'oblige à garder des gens autour de toi alors que tu sais que, dès que tu auras le dos tourné, ils vont parler dans ton dos.»

Instagram/rainbowsexonfire

«Ne m'écrivez pas pour me demander de la débloquer. C'est ma vie personnelle et ça ne vous regarde pas», a-t-elle conclu sur un ton calme et posé.

Ça promet pour cet automne...

