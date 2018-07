Alanis Desilets, sexy à souhait pour Blush Lingerie

Comme s'il ne faisait pas déjà assez chaud au Québec, Blush Lingerie en rajoute une couche en dévoilant le fruit de sa nouvelle collaboration avec l'ancienne participante d'Occupation Double Bali et influenceuse Alanis Desilets.

Dans la collection: beaucoup de pièces en dentelle, une magnifique bralette légère et lacée, des culottes hautes, un peu de mesh, mais ce qui retient surtout l'attention, c'est Alanis qui semble super à l'aise de poser en petite tenue.

Sur Instagram, la belle a tenu à préciser que les photos n'avaient pas été retouchées et qu'elle était fière de son association avec la marque. En grande partie à cause du fait qu'elle valorise le corps des femmes «sous toutes ses formes et couleurs».

«Il y a un match avec Blush pour n'importe quelle morphologie existante parce qu'avant tout, la mission de cette magnifique compagnie c'est de faire comprendre aux femmes qu'elles ont un potentiel infini et tellement plus puissant que n'importe quel numéro qui définit leur taille. C'est un mouvement auquel je crois et qui me touche personnellement. Dieu sait que c'est pas toujours facile d'accepter comment on est fait, mais lorsqu'on le fait... Les possibilités se multiplient infiniment!» écrit la star de télé-réalité.

La griffe québécoise a profité du lancement de sa collection estivale avec Alanis pour offrir des réductions allant jusqu'à 65% à ses clientes. «Alors que le thermomètre grimpe, la marque fait fondre ses prix, permettant ainsi à ses fidèles clientes de rafraichir leur collection de lingerie», indique Blush Lingerie par voie de communiqué.

L'animatrice Maripier Morin avait aussi collaboré avec la marque pour une collection lancée juste avant les Fêtes.

Voyez toutes les photos de la séance photo sexy d'Alanis :

