Faites le plein d'air climatisé, parce que les prochains jours s'annoncent chauds à Québec! La 51e édition du Festival d'été de Québec fera vibrer la ville du 5 au 15 juillet avec des têtes d'affiche comme The Weeknd, Neil Young, Beck, Lorde...

Bien évidemment, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'orages violents pendant la performance des Foo Fighters. (Bonjour, 2015.)

Afin de profiter pleinement des festivités, voici quelques conseils qui risquent de vous être bien utiles. N'ayez crainte, les prévisions météo prévoient que le thermomètre affichera en bas de 30 degrés Celsius à partir du vendredi, 6 juillet.

Arrivez de bonne heure!

Tout comme l'an dernier, il y aura trois files à l'entrée des sites des plaines d'Abraham et du parc de la Francophonie : une pour les sac à dos, une pour les poussettes et personnes à mobilité réduite et une (plus rapide) pour les mains vides.

Les organisateurs du FEQ précisent que les fouilles seront plus lentes cette année en raison des consignes de sécurité élevées. Il est donc recommandé de laisser poussettes et sacs à dos chez soi ou au vestiaire au coût de 5$ en argent comptant.

Les sites sont ouverts dès 18h – vous aurez donc le temps de boire une petite frette avant le début des premières parties.

Il y aura une brigade anti-harcèlement

Le mouvement #MoiAussi force les festivals autour du monde à lutter contre le harcèlement et l'intimidation. Plus de 60 employés et bénévoles du FEQ ont suivi une formation d'une demi-journée afin de pouvoir identifier les personnes vulnérables et intervenir en cas de besoin.

Courtoisie FEQ Soyez respectueux! Les membres de la brigade qui porteront ce foulard sur la tête ou au poignet vous auront à l'oeil.

Ces personnes, qui sont identifiées par un foulard jaune avec des coeurs rouges, resteront aux aguets pendant toute la durée du festival.

Évitez le trafic, prenez la bus!

À défaut d'avoir un tramway, la Ville de Québec peut compter sur les FestiBUS pour déplacer les foules avant et après les spectacles. De 17h30 à 20h30, quatre navettes quitteront toutes les sept minutes les stationnements gratuits suivants.

410 – Lebourgneuf : stationnement d'Hydro-Québec (rue De Celles)

420 – Sainte-Foy : stationnement du ministère de la Justice (entrée par le boulevard Hochelaga derrière le Canadian Tire)

430 – Charlesbourg : stationnement du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (365, 55 e Rue Ouest)

Rue Ouest) 450 – Beauport : stationnement des Galeries de la Canardière (avenue d'Estimauville)

Le retour sera offert à partir du boulevard René-Lévesque Est à partir de 21h30. À noter que les clients pourront aussi suivre les navettes en temps réel sur l'application Nomade et que les enfants de 11 ans et moins voyageront gratuitement.

Les liquides de l'extérieur du site sont (encore) interdits

Non, ta bouteille d'eau fraîche ne passera pas la fouille. Il est recommandé de se présenter avec un contenant vide, mou et non rigide, puis de le remplir sur place.

Astarot via Getty Images N'oubliez pas de boire de l'eau, aussi.

Il y aura des stations d'eau pour éviter que les festivaliers ne se déshydratent. Il y aura 30 fontaines au total à la scène Bell sur les Plaines et 10 fontaines à la scène Loto-Québec au Parc de la Francophonie.

Côté bouffe, les collations légères sont permises. On oublie donc le pique-nique cinq services et on opte plutôt pour la formule sandwich, fruit et barre tendre.

Et si je veux apporter ma chaise pliante?

Malheureusement, ce ne sera pas possible sauf pour ces deux spectacles :

Le spectacle Carte blanche à Patrice Michaud le mardi 10 juillet à la Scène Bell

Le spectacle Birkin Gainsbourg Le symphonique le samedi 7 juillet à la Scène Loto-Québec

À noter également que les poussettes ne seront pas permises au spectacle des Foo Fighters le lundi 9 juillet en raison de la «nature intense» du spectacle.

Les drones, c'est non

Le nouveau bidule que vous avez reçu en cadeau ne pourra pas survoler la foule du FEQ ou tout le périmètre du festival pour des raisons de sécurité.

AOL Évitez de causer des accidents et gardez vos jouets chez vous.

Les agents de sécurité utiliseront des dispositifs pour détecter les drones dans les airs et pour retracer le pilote à l'aide de l'adresse IP associée au drone. Les contrevenants pourraient s'exposer à des amendes salées de Transports Canada.

En rappel, les AUTRES objets interdits

Parapluie, bâton à égoportrait, bouteille en verre, cannette, accessoire avec des «studs», casque de moto ou de vélo, fusil à eau, ballon, bâton, objet gonflable, instrument de musique, glacière...

Évidemment, on oublie la drogue et les accessoires reliés, les armes et tout autre objet contondant.

Pour la liste complète d'objets acceptés et interdits, on clique ici.

Sur ce, on vous souhaite un beau festival!