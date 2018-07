C'est l'été et il n'est pas rare de croiser des animaux sur la route. Parlez-en à ces policiers de la Sûreté du Québec.

Ces deux agents de la SQ ont récemment croisé un ours sur la route 167 dans le Nord-du-Québec, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo.

L'animal ne semblait pas effrayé puisqu'il s'est approché très près de l'auto-patrouille, au point où il est même monté sur le capot.

Cet ours est rapidement devenu populaire sur les réseaux sociaux. Au moment d'écrire ces lignes, la vidéo de la SQ a été vue plus de 17 000 fois. Celle des photos avait recueilli plus de 1200 «J'aime» et avait été partagée à 475 reprises.

La SQ rappelle de demeurer vigilant puisqu'un animal peut croiser votre route à tout moment.

