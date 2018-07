La série de romans «A.N.G.E.» d'Anne Robillard sera adaptée pour la télévision

La série de romans fantastiques A.N.G.E. de l'auteure Anne Robillard prendra d'assaut le petit écran.

Adaptée par une équipe québécoise, elle sera coproduite par Marc Lapointe et Nathalie Brunet, de Hitchwood Films, et par Marie-Claude Poulin de MCP Productions. Des discussions auprès de partenaires et de diffuseurs américains sont aussi en cours.

L'adaptation en série télé se fera d'abord en anglais et sera tournée au Québec. Anne Robillard, en collaboration avec Marc Lapointe, a déjà terminé l'écriture des scénarios des dix premiers épisodes, explique un communiqué.

La série de romans raconte les aventures des hommes et des femmes travaillant pour l'Agence Nationale de Gestion de l'Étrange (A.N.G.E.), une organisation qui œuvre secrètement pour protéger notre planète. Ces agents spéciaux luttent contre le retour de l'Antéchrist et ses armées infernales durant les sept années de catastrophes naturelles et surnaturelles qui mèneront à la fin du monde. C'est un ultime combat entre le Bien et le Mal opposant des anges, des démons, des rois serpents, des reptiliens samouraïs armés de katanas et une poignée d'humains.

Anne Robillard est bien connue pour sa série de romans Les Chevaliers d'Émeraude. Traduits en huit langues, ses romans se sont vendus à plus de cinq millions d'exemplaires à travers le monde. Elle a par la suite écrit deux suites :Les Héritiers d'Enkidiev, et Les Chevaliers d'Antarès. Le 11e tome de cette dernière paraîtra le mois prochain.