Google a tenu mardi à rassurer les usagers de Gmail après que le Wall Street Journal eut révélé que des développeurs tiers lisent des courriels sur la plateforme.

En effet, selon le Wall Street Journal, Return Path, qui offre des outils gratuits de gestion de courriels, a laissé ses employés lire environ 8000 messages il y a deux ans pour permettre le développement du logiciel de la compagnie.

Une autre compagnie, Edison Software, qui aide les utilisateurs à gérer leur boîte de messagerie, a permis à ses employés de lire des milliers de courriels pour entraîner la fonction «réponse intelligente» de son application, rapporte le Journal.

Dans une publication sur son blogue, Google a expliqué qu'elle autorise des développeurs tiers dans Gmail pour permettre aux usagers d'utiliser les applications qu'ils souhaitent pour, par exemple, planifier un voyage ou la gestion d'un compte de satisfaction client. «Nous travaillons continuellement à l'approbation des compagnies et des applications qui s'intègrent à Gmail avant de leur donner un accès général, et nous donnons aux administrateurs de l'entreprise et aux consommateurs individuels transparence et contrôle sur la façon dont leurs données sont utilisées», écrit la compagnie.

De plus, Google rappelle que personne à l'interne dans l'entreprise ne "lit" les courriels «excepté dans des cas très spécifiques où vous nous le demandez et donnez votre consentement, ou lorsque nous le devons pour des raisons de sécurité, comme lors de l'enquête d'un bogue ou d'abus».

Par ailleurs, Google indique que c'est à l'utilisateur de garder l'oeil ouvert lorsqu'il ajoute une application tierce à son compte Gmail. Une fenêtre apparaît avec les demandes de l'app et il est alors possible de décliner ses demandes. Il est également possible de vérifier si des apps tierces ont accès à vos données dans l'outil contrôle de sécurité. Vous pouvez également voir les permissions allouées dans votre compte en accédant à l'onglet «Applications ayant accès au compte» sur myaccount.google.com.