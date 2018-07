Le bilan de la vague de chaleur exceptionnelle qui sévit dans l'est du Canada s'est alourdi mercredi: on dénombre maintenant 17 décès liés à la chaleur au Québec. De plus, les cas de coups de chaleur et d'épuisement se sont multipliés, des travailleurs ont été incommodés et les services ambulanciers ont été débordés.

Des avertissements de chaleur restent en vigueur pour une large portion de territoire allant de l'est du lac Supérieur jusqu'à l'Île-du-Prince-Édouard. Environnement Canada ne prévoit pas de diminution de la chaleur et de l'humidité avant vendredi dans la plupart des régions de l'est du pays.

Au quatrième jour de cet épisode de chaleur, six autres cas de décès ont été confirmés mercredi par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Mardi, six décès avaient été rapportés dans la région montréalaise.

Depuis dimanche, les volumes d'appels reçus chez Urgences-santé à Montréal et à Laval ont grimpé. Plus de 1200 appels par jour ont été enregistrés, ce qui représente une hausse d'environ 30 pour cent par rapport aux journées fort occupées. Nicola D'Ulisse, président et directeur général d'Urgences-santé, a demandé la collaboration des citoyens en les invitant à privilégier plutôt les conseils du 8-1-1, si leur vie n'est pas en danger.

En Estrie, un cinquième cas de décès pouvant être lié à la chaleur a été répertorié. Selon la Dre Mélissa Généreux, directrice régionale de santé publique de l'Estrie, les victimes étaient des adultes âgés ou aux prises avec une maladie chronique. Elle a ajouté qu'une vingtaine de cas de coups de chaleur et d'épuisement avaient été déclarés par les urgences sur les territoires de la région. De plus, elle a révélé qu'au moins trois milieux de travail avaient fait l'objet de plaintes à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

David Kaiser, médecin spécialiste à la Direction de santé publique de Montréal, a affirmé que les responsables n'étaient pas surpris par le nombre de décès dans la métropole.

"Nous préférerions qu'il n'y ait aucun décès relié à la chaleur, mais avec quatre jours de chaleur intense et des nuits particulièrement chaudes, nous nous attendons à un impact sur la santé des gens", a dit M. Kaiser.

Il a indiqué que les victimes à Montréal étaient âgées de 50 à 80 ans.

"Aucune des personnes que nous avons identifiées dans les quatre derniers jours n'avait l'air conditionné à la maison", a souligné M. Kaiser.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné l'augmentation des effectifs de policiers et de pompiers pour faire face à la situation.

"Pour l'instant, on est beaucoup, beaucoup dans la prévention. On sait que ce sont surtout les personnes les plus vulnérables qui sont durement touchées. Hier (mardi), ce sont 15 000 inspections et visites à domicile qui ont été effectuées, c'est incroyable. Ils pensaient en faire 5000, (mais) à cause de la vague de chaleur, ils ont augmenté les effectifs, avec 270 policiers et pompiers", a affirmé devant les journalistes la mairesse Plante, en ajoutant qu'il y aurait 5000 autres visites mercredi.

Des victimes en Estrie

La CNESST a rappelé aux employeurs et aux travailleurs qu'il est essentiel de prendre les mesures de prévention nécessaires pour éviter un coup de chaleur. Un travailleur victime d'un coup de chaleur peut souffrir de différents symptômes, tels que des étourdissements, des vertiges et une fatigue inhabituelle. Une longue exposition à une forte chaleur peut aussi donner lieu à des propos confus ou incohérents, à une perte d'équilibre et même à une perte de conscience, rappelle la commission.

Le Parti québécois a pour sa part déploré que des établissements de santé ne disposent pas d'une climatisation adéquate. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux, Dave Turcotte, a demandé au ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, de mettre en place un fonds d'urgence destiné aux directions des établissements de santé, afin de leur permettre de lutter plus efficacement contre la chaleur.

Le premier ministre Justin Trudeau a écrit sur Twitter qu'il était "de tout c?ur avec les gens du Québec qui ont perdu un être cher pendant la canicule". "Ces températures record devraient se poursuivre dans le centre et l'est du Canada, alors veillez à bien vous protéger ainsi que votre famille", a affirmé le premier ministre.

Aucun décès n'a été rapporté dans les autres provinces touchées par la vague de chaleur. En Ontario, une porte-parole du bureau du coroner a dit ne pas pouvoir confirmer s'il y avait des décès liés à la chaleur, ajoutant qu'il faudrait probablement attendre des semaines, voire plusieurs mois, avant les conclusions des enquêtes.

Environnement Canada a indiqué qu'une alerte de chaleur demeurait en vigueur pour un secteur traversant le sud-ouest et le nord-est de l'Ontario jusqu'au sud du Québec et également dans la région Atlantique.

Une masse d'air très chaud et humide persistera sur les Maritimes jusqu'à vendredi, selon Environnement Canada, qui prévoit des températures maximales de 30 à 35 degrés pour les terres intérieures jeudi, avec un indice humidex de 36 à 42. Les secteurs côtiers peuvent s'attendre à des conditions plus fraîches au cours des deux journées, grâce aux vents de la mer.