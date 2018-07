Instagram a dévoilé la semaine dernière sur son blogue une toute nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d'appeler vos amis tout en faisant défiler le fil d'actualité en même temps. L'appel vidéo semble être la grande nouveauté cette année dans l'univers des médias sociaux alors qu'Instagram suit les traces de Snapchat qui a dévoilé sa propre fonction d'appel vidéo en avril et Facebook qui a confirmé que WhatsApp offrirait également des appels vidéo de groupe plus tard cette année. Ce n'est pas en soi une nouvelle technologie, mais elle est de plus en plus adoptée à mesure que les coûts des données diminuent, nous permettant à tous d'en utiliser plus pour moins d'argent. Avec autant d'options différentes à votre disposition, vous vous demandez peut-être pourquoi vous auriez besoin d'une option d'appel vidéo dans Instagram. Comment l'appel vidéo Instagram fonctionne-t-il? Pour l'utiliser, vous n'avez donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit et il devrait être disponible immédiatement. Pour Instagram, l'argument de vente est simple: vous pouvez parler ET faire défiler votre fil d'actualité en même temps.

Instagram

Ainsi, lorsque vous lancez l'appel vidéo dans la partie «Messages directs» de l'application, vous pouvez réellement réduire l'appel et poursuivre le défilement... si vous ne pouvez pas vivre sans voir les dernières images. Il ne semble pas qu'Instagram cherche à remplacer Skype ou FaceTime, il s'agit plutôt d'ajouter une fonctionnalité pratique qui correspond aux tendances actuelles. Ce qui est particulier, c'est qu'Instagram propose désormais des appels vidéo de groupe avant WhatsApp, qui appartient également à Facebook. Quelles sont les autres applications que je peux utiliser? L'appel vidéo est la fonctionnalité à avoir en ce moment, donc vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de pénurie de concurrents qui offrent également un chat vidéo. L'appel de groupe est l'attraction principale et il semble que nous vivons actuellement une course aux armements entre les géants de la techno sur qui est capable d'entasser le plus de personnes dans un groupe de discussion que possible.

Apple Apple recently unveiled 32 people FaceTime video calls along with its new software update iOS 12.