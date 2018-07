Retrouvailles en pleine canicule pour les comédiens d'«Hubert et Fanny»

Quelques membres de la distribution et de l'équipe technique de la série Hubert et Fanny ont profité du long week-end pour se réunir et passer du bon temps entre amis.

Thomas Beaudoin (Hubert), Mylène St-Sauveur (Fanny), Olivia Palacci (Pastel), Rodley Pitt (Devin), Ariane Castellanos (Sabrina), ainsi que la réalisatrice Mariloup Wolfe et la chef maquilleuse Marlène Rouleau ont affronté la canicule pour casser la croûte sur la terrasse.

Repas copieux, dérapages contrôlés dans le spa, bouteilles de vin et avalanche de fraises, tout y est.

Et comme le veut la tradition, tous ont pris le temps pendant et après les festivités de partager photos et vidéos de la soirée par l'entremise de leurs comptes Instagram respectifs.

Bref, de quoi tourner le fer dans la plaie en nous faisant rêver d'une deuxième saison.

Rappelons que malgré les bonnes cotes d'écoute, Radio-Canada avait décidé de ne pas poursuivre l'aventure Hubert et Fanny au-delà de la première saison.

