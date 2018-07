Netflix dépasse le câble et les chaînes de base aux États-Unis

Ça y est, c'est officiel: Netflix a définitivement remplacé le câble - et les chaînes à distribution obligatoire comme ABC et NBC - chez les Américains.

Selon un sondage réalisé auprès de 2500 consommateurs par Cowen & Co., Netflix est le premier choix pour écouter du contenu sur le téléviseur pour 27,2% des répondants. Le câble de base rejoint 20,4% des gens, et les chaînes à distribution obligatoire ferment le podium à 18,1%. Fait intéressant, YouTube est très présent dans les foyers américains, atteignant 11,4%.

Et cette domination s'accentue encore davantage lorsqu'on s'intéresse aux jeunes Américains. Ils sont 39,7% à avoir répondu Netflix comme premier choix, et c'est YouTube qui se hisse cette fois en deuxième position avec 17%. Le câble de base ferme la marche avec 12,6%.

Comme le souligne Investor's Business Daily, Netflix continue à dominer largement le créneau de la diffusion en continu en ligne devant ses principaux rivaux, Hulu et Amazon Prime Video.

Autre bonne nouvelle pour Netflix: chez les abonnés du câble, le service en ligne arrive deuxième lorsqu'ils écoutent du contenu à la télévision. «Sur le long terme, en supposant que [Netflix] puisse continuer à offrir de plus en plus de contenu de qualité, cette avance est de bon augure pour la création de valeur», ont écrit mardi des analystes de Cowen & Co, sous la direction de John Blackledge.

Le Canada suit la vague

Comme l'indiquait le groupe de recherche marketing Convergence Research Group en avril dernier, Netflix deviendrait le service de diffusion le plus populaire au Canada en 2020. L'étude évalue qu'avec la baisse d'abonnés au câble traditionnel (-2% en 2017) et l'accroissement d'abonnés à des services de diffusion en ligne (+24% en 2017), Netflix est en voie de dominer le marché au pays.

En cinq ans, le nombre d'abonnés chez Netflix a triplé, atteignant 6,4 millions de foyers canadiens.

