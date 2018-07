Vous souffrez de la chaleur? Dites-vous qu'il a neigé en Colombie-Britannique...

La vague de chaleur se poursuit au Québec. Mais le Canada est un grand pays... Pendant que les Québécois cherchent par tous les moyens à se rafraîchir, des résidants de la Colombie-Britannique ont dû affronter la neige, ce lundi 2 juillet.

Le compte Twitter d'Environnement Canada en Colombie-Britannique a publié cette photo lundi:

Heads up travellers. Fog and slush on the Okanagan Connector near Pennask Summit this morning. On July 2nd! #BCStorm #BCHwy97C #Connector pic.twitter.com/8KH7VFcbkK

L'image a été captée dans la région d'Elkhart, située à une altitude de 1621 m.

Le Big White Ski Resort avait aussi un cliché un peu déprimant à partager.

Hello snow! July 2 and the top of the Bullet has a nice fresh dusting. Biking and hiking will remain closed for the morning, so feel free to stay cosy and warm in bed. #brrr #bigwhite #kelowna pic.twitter.com/IGY7SiCVlE