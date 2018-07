Le musicien et producteur Richard Swift meurt à l'âge de 41 ans

Le musicien, auteur-compositeur-interprète et producteur Richard Swift, qui a fait partie de groupes tels que The Shins, The Arcs et The Black Keys, est décédé à l'âge de 41 ans.

Un représentant du musicien a déclaré qu'il était mort mardi matin, à Tacoma, dans l'État de Washington. Un compte GoFundMe mis sur pied pour Richard Swift plus tôt en juin indiquait qu'il avait été hospitalisé en raison d'une maladie grave.

Dan Auerbach et Patrick Carney des Black Keys ont déclaré sur leur page Facebook que Richard Swift était «l'un des musiciens les plus talentueux avec lesquels (ils aient) jamais travaillé».

Richard Swift a lancé quelques albums solos, mais il était également un producteur apprécié et a joué pour de nombreux groupes de rock.

Il a aussi contribué à des albums de The Pretenders, Nathaniel Rateliff and the Night Sweats et Ray LaMontagne.

