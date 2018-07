10 plages où fuir la canicule… sans quitter le Québec!

Nul besoin de traverser les frontières pour se baigner et se prélasser à la plage. Le Québec possède de magnifiques plages de sable où il fait bon s'y baigner, pratiquer des sports nautiques ou simplement relaxer. Où que vous soyez au Québec, une plage vous attend. Tous à la plage !

Situé à environ 30 minutes de Montréal, le parc national d'Oka est un lieu prisé pour sa longue plage surveillée de sable couleur paille et pour les activités multiples qu'on peut y pratiquer. Elle est bordée par la forêt, procurant une zone ombragée et possède également un secteur naturiste surnommé Okapulco par les habitués. Nouveau cette année : dépensez votre énergie dans le nouveau parcours aquatique gonflable Aquazilla, installé à proximité de la plage. Des sauveteurs sont présents sur ce module gonflable pour assurer la sécurité des visiteurs.

Au cœur de l'Outaouais, à environ 1h30 de Montréal, le Centre touristique du Lac-Simon est une station de villégiature gérée par la Sépaq comptant un établissement de villégiature, une plage de sable fin qui s'étend sur deux kilomètres, de l'eau bien claire et une foule d'activités familiales. Le plus : les enfants s'en donnent à cœur joie dans les différents modules de jeux : trampoline géant, glissades, roche d'escalade, toupie grimpante et bateau pirate.

Une plage en pleine ville ? Bien sûr ! La Baie de Beauport est une véritable oasis à cinq minutes du centre-ville de Québec. En plus de son magnifique tapis de sable bordant le fleuve et de la baignade (lorsque permis), de nombreuses activités y sont offertes : trapèze volant, jeux d'eau, sports nautiques (c'est le paradis du kite surf !), volleyball, sans oublier une foule de spectacles, le cinéma en plein air et les fêtes animées par des DJ en soirée.

La longue et magnifique plage du parc national de la Pointe-Taillon a un je-ne-sais-quoi de magique. Peut-être est-ce en raison de la présence de minéraux dans son sable fin qui miroitent sous le soleil, de ses somptueux couchers de soleil qui se reflètent sur l'eau ou encore de sa rive sablonneuse à perte de vue (soit 15 km)? Quoi qu'il en soit, l'eau douce et chaude du lac Saint-Jean attire bon nombre de vacanciers chaque année, que ce soit dans la zone de baignade surveillée ou le long des rives du parc national.

Dans le Haut-Saguenay, le Centre touristique du Lac-Kénogami plonge ses visiteurs en pleine nature. Très appréciée des familles, la plage de sable fin du lac Kénogami est surveillée et sécuritaire pour les enfants. De plus, de grands pins blancs font d'agréables parasols naturels. En nouveauté cet été : expérimentez le yogakayak sur les eaux du lac. Une invention québécoise, née d'un croisement entre le kayak et la planche de surf.

Ah, les Îles de la Madeleine! Quelles beautés! Balayées par le vent salin et les courants littoraux, les plages des Îles de la Madeleine forment des dunes uniques et des paysages à couper le souffle. L'ensemble des plages, qui s'étirent sur près de 300 km, est à découvrir, mais c'est l'immensité de la Grande Échouerie, qui s'échelonne sur 9 km, qui retient l'attention.

Mention pour les plages de la Dune du Sud (pour ses falaises rouges et ses grottes), Pointe-aux-Loups (pour l'eau chaude) et du Havre-Aubert/Sandy Hook (pour son concours de châteaux de sable).

Des chaises, des parasols et... une bibliothèque sur une plage? Si vous passez par Tadoussac cet été, vous pourrez à la fois vous baigner, bronzer, lire et même vous faire raconter des histoires. Depuis 2014, la biblio-plage de Mme Chose, première initiative du genre au Québec, propose un espace lecture avec plus de 300 livres pour tous les âges et tous les goûts. En plus de ses livres, la plage de Tadoussac, qui est surplombée par le majestueux Hôtel Tadoussac, s'étend sur la baie. C'est l'endroit idéal pour se baigner, observer l'activité de la marina et peut-être même apercevoir des baleines au large.

Aménagée sur la rive du lac Saint-François, à environ une heure de Montréal, la plage de Saint-Zotique est le lieu estival de prédilection pour les sorties en famille. En plus de ses parasols végétaux et de son sable doux, la plage se distingue par ses nombreuses activités : dont les glissades et jeux d'eau, une aire de pique-nique et la location d'embarcations nautiques. Psst ! Le parcours aquatique gonflable Aquazilla débarque aussi à Saint-Zotique cet été. Faites-en l'essai!

Célèbre pour sa légende et son monstre qui nagerait dans le lac Pohénégamook, la plage municipale accueille plutôt plein de petits monstres qui aiment courir, nager et jouer dans son sable fin qui s'étend sur un kilomètre. La plage de Pohénégamook est d'ailleurs réputée comme étant la plus belle plage d'eau douce dans le Bas-Saint-Laurent. Le site possède aussi le plus grand jeu gonflable sur l'eau au pays ! Prêts à le parcourir sans tomber à l'eau ?

Ce n'est pas une, mais bien trois plages qui accueillent et rafraîchissent les résidents et les visiteurs à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, et qui bordent le majestueux lac des Sables. Ses trois plages publiques, dont la populaire plage Major, proposent différentes zones d'activités et de quiétude, selon les envies du moment de chacun.

D'autres plages en rafale ?

La plage du lac Faillon, à Senneterre en Abitibi-Témiscamingue, où a été prise la mythique photo du coucher de soleil représenté sur la carte d'assurance maladie, en 1974.

La plage municipale de Carleton-sur-mer, en Gaspésie, qui s'étire sur un kilomètre de sable et de galets, et s'anime certains soirs.

L'Éco-Parc des Etchemins, en Chaudière-Appalaches, qui comprend une plage surveillée et des glissades d'eau.

