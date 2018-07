10 nouveaux restaurants qui nous font vibrer à Québec

Le Voisin

Courtoisie

Depuis près d’un an, on s’attable chez Le Voisin et on y prend goût. En plus d’être fort sympathique, la buvette de Saint-Roch est sacrément délicieuse.

La cuisine gourmande, dont le menu change régulièrement, s’accompagne de bons vins triés sur le volet par la sommelière et copropriétaire Pascaline, qui a été finaliste aux Lauriers de la gastronomie québécoise.



299, rue Saint-Joseph Est, Québec