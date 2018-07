De passage à l'émission de Christiane Charette sur ICI Radio-Canada Première, l'auteure-compositrice-interprète Safia Nolin a révélé avoir quelques difficultés à «être elle-même» quand elle visite la France.

Questionnée par l'animatrice, qui soulignait qu'elle avait été «adoptée» par le public français, l'artiste québécoise y est allée de quelques confidences. «Je trouve ça intense. Je me suis dit: "wow, c'est vraiment nice! [l'amour du public français]"», a-t-elle d'abord reconnu.

Ensuite, elle a enchaîné en abordant la façon dont elle se sent devant le regard de certains Français, qui semblent critiquer ses choix de vie. «C'est vraiment plus tough en France être moi qu'au Québec.»

Relancée par Christiane Charette, elle a expliqué qu'elle adorait la France, mais que «[ses] expériences d'homophobie ne se sont vécues qu'en France. Genre première journée: "embrassez-vous pas icitte!". À Paris, je me suis déjà fait donner un coup de pied dans la rue», a-t-elle relaté.

Avoir du poils sur les jambes, ici, personne ne me fait chier. En France, c'était genre, je vais me mettre une salopette parce que je suis tannée que les gens me regardent les pieds et les jambes.

Safia Nolin