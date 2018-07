Un couple néo-brunswickois fait un face-à-face avec un grand requin blanc

Un couple néo-brunswickois dit être sorti indemne d'un face-à-face avec un grand requin blanc lors d'une sortie en canot plus tôt ce mois-ci dans la baie Passamaquoddy.

Pat Barker raconte que son mari et elle pagayaient en direction de l'île Deer, il y a quelques semaines, par une belle journée de juin, lorsqu'une nageoire dorsale a fait surface à côté de leur embarcation.

Mme Barker explique qu'ils croyaient d'abord avoir affaire à un marsouin, en raison des quelque quatre mètres de longueur de la bête et de ses teintes de gris et de blanc.

Après avoir réalisé qu'il s'agissait plutôt d'un redoutable prédateur, ils ont tenté de rejoindre le rivage le plus rapidement possible, relate-t-elle, tandis que le requin les suivait un moment, plongeant sous leur canot et lui tournant autour.

Chris Fischer, le président et fondateur du groupe de recherche Ocearch, souligne que ces requins se font de plus en plus nombreux au large de la côte Est pendant leur période de rut.

Après cette expérience «terrifiante», Pat Barker dit qu'elle ne retournera pas dans les alentours de l'île Deer de sitôt.