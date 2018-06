Véronique Cloutier souligne son anniversaire de mariage d'une belle façon

L'animatrice Véronique Cloutier célèbre de belle façon ses six ans de mariage avec l'acteur et producteur Louis Morissette, samedi.

Sur son compte Instagram, la vedette du petit écran a partagé une photo d'elle et son époux s'embrassant langoureusement, café à la main. En légende, elle a écrit: «Il y a 6 ans, j'épousais ce beau et gentil garçon qui préfère me dire qu'il m'aime dans notre lit qu'à la tivi ❤️ Joyeux anniversaire amour. Tu es encore et toujours ma meilleure décision.»

Longue vie à l'amour!