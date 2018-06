Le Grand Montréal comédie fest: les incontournables

Le Grand Montréal comédie fest, LE nouveau rendez-vous de l'humour? Né d'un besoin de renouveau après le tollé entourant le grand manitou de Juste pour rire, Gilbert Rozon, le festival prendra son envol pour la toute première fois très bientôt. Du 1er au 15 juillet, humoristes établis et de la relève s'allient pour présenter une programmation des plus riches. Quelles soirées ne pas manquer? Survol d'un festival qui s'annonce épique!

100 humoristes en 100 minutes

1er juillet à 20h à l'Olympia

Comment ouvrir un festival en grand? Le Grand Montréal comédie fest nous donne une leçon de grandiose en offrant pas moins de 100 humoristes en 100 minutes pour ouvrir sa première édition. De Martin Petit à des finissants de l'École nationale de l'humour, on comprend aisément que le tout risque d'être éclaté et très varié! Alors, est-ce que ces 100 humoristes réussiront à vous faire rire en moins d'une minute?

La tournée d'adieu des Femmelettes

8 juillet à 20h30 au Théâtre Sainte-Catherine

Toute bonne chose a une fin, même le collectif des Femmelettes! Après des années de spectacles, de blagues savoureuses et de (fous) rires, les humoristes tirent leur révérence dans le cadre du Grand Montréal comédie fest. Un adieu à ne pas manquer!

F*ck la culture du viol

12 juillet à 22h à l'Olympia

Une soirée incontournable s'il en est une. Proposée par l'organisme à but non lucratif Je suis indestructible et la revue L'Esprit Libre, F*ck la culture du viol ne fait pas dans la dentelle. Autour de Judith Lussier et Richardon Zéphir à l'animation, plusieurs humoristes se sont donnés rendez-vous pour dénoncer la culture du viol. Au menu? Léa Stréliski, Rosalie Vaillancourt, Coco Belliveau, Catherine Thomas, Catherine Ethier, Alexandre Forest, Marie-Lise Chouinard et Christine Morency. C'est un rendez-vous!

La soirée extra(ordinaire) de mère ordinaire

14 juillet à 20h à l'Olympia

Bianca Gervais fait beaucoup jaser avec sa vision décomplexée de la maternité. Celle qui peut faire rire (presque) n'importe qui en évoquant des anecdotes de son quotidien invite toutes les filles, maman ou pas, à venir lâcher leur fou le 14 juillet à l'Olympia. Après son petit numéro, Bianca Gervais a décidé d'inviter un DJ pour mettre le party dans la place. «OUI, on va danser pis boire!» C'est elle qui le dit!

On inverse les rôles!!

Plusieurs dates au Théâtre Sainte-Catherine

Et si Louis-José Houde assurait la première partie de Guillaume Pineault? Ou alors François Bellefeuille celle de Pierre-Luc Pomerleau? Qu'est-ce que ça pourrait bien donner? Du gros plaisir, c'est certain. Le concept de la série On inverse les rôles!! est bien simple. Un humoriste bien établi ouvre pour un artiste de la relève à découvrir, lui laissant une belle place sous les projecteurs. Belle idée!

À la découverte de nouveaux talents

4, 5, 8, 9, 10, 11 et 15 juillet à 19h à l'Abreuvoir

Qui fera bientôt rire le Québec? Découvrez-le avant tout le monde en assistant aux soirées À la découverte de nouveaux talents à l'Abreuvoir. Dans une formule éclair de 60 minutes, allez rire un coup avec la relève avant de poursuivre votre soirée. Psst... C'est gratuit! Bien sûr, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Allez jeter un oeil à la programmation pour créer votre propre parcours!