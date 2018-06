Alors que les températures grimpent et que nous commençons tous à rechercher des moyens agréables (et sains) de rester hydratés, deux questions se posent: l'eau pétillante est-elle réellement désaltérante, et est-elle aussi bonne pour notre santé que l'eau plate?

Descendre des verres d'eau pétillante peut sembler plus plaisant, son effervescence étant similaire à celle des sodas sucrés. Et au vu des ventes, il semble que beaucoup d'entre nous apprécient ce qui pétille.

Aux Etats-Unis, le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommande de boire de l'eau pétillante, comme alternative aux sodas et autres boissons chargées en calories. En France, certaines eaux gazeuses sont reconnues par l'Académie de Médecine et le ministère de la Santé... mais l'eau pétillante est-elle aussi désaltérante que l'eau plate?

Dans cet article, nous mettons de côté les nombreuses marques, saveurs et variétés que l'on trouve sur le marché pour ne nous intéresser qu'à l'eau gazeuse non aromatisée, celle à laquelle on ajoute du dioxyde de carbone pressurisé. C'est le dioxyde de carbone qui crée l'effervescence, ou les bulles, et donne à l'eau gazeuse son aspect plus amusant que l'eau du robinet.

Un certain nombre de légendes circulent sur Internet au sujet de l'eau pétillante et ses effets secondaires néfastes. Rétablissons donc quelques vérités.

Légende n°1: l'eau pétillante endommage l'émail dentaire

Bonne nouvelle pour les fans d'eau pétillante! Son pH (niveau 5) n'est pas assez bas pour s'attaquer à l'émail dentaire, selon une étude publiée par le Journal of the American Dental Association. Mais si le gaz de l'eau pétillante nature ne nuit pas à l'émail, méfiez-vous de l'acide des autres boissons gazeuses (comme le Coca-Cola), qui peut être néfaste à votre santé bucco-dentaire.

Lisez attentivement l'étiquette de votre bouteille: il vaut mieux choisir une eau sans arôme artificiel, sans sucre ni acide citrique si vous vous souciez de votre hygiène dentaire: ce sont en effet ces éléments qui ont le potentiel érosif le plus élevé pour les dents.

Légende n°2: l'eau pétillante dissout le calcium dans les os au risque de favoriser l'ostéoporose

Si des études ont montré que la consommation de sodas est corrélée avec une baisse de densité minérale osseuse, surtout chez les femmes, il s'agit précisément de consommation de Coca-Cola et non de boissons gazeuses. D'ailleurs, une autre étude dans laquelle un groupe de sujets buvait, pendant huit semaines, un litre d'eau gazeuse par jour et un autre groupe, un litre d'eau plate, n'a montré aucune différence entre les deux groupes, en termes de perte de densité osseuse.

Légende n°3: l'eau pétillante n'est pas aussi désaltérante que l'eau plate

Autre bonne nouvelle: l'eau pétillante est exactement aussi désaltérante que l'eau plate.

Une étude comparative de l'American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'il n'y avait pas de différence, pour ce qui est du pouvoir désaltérant, entre l'eau gazeuse, l'eau plate et les boissons populaires (Coca-Cola, jus de fruits, bière, café, thé ou lait).

Cela peut entrer en dissonance avec ce que vous avez toujours entendu sur l'effet déshydratant présumé du café ou du thé sur le corps, mais les études montrent que les consommateurs réguliers ne sont pas déshydratés par ces boissons si elles sont consommées avec modération. En réalité, les buveurs de café qui consomment trois à six tasses par jour ne voient pas leur masse hydrique changer. En substance, la consommation régulière de caféine sous forme de thé ou café est hydratante dans la mesure où le corps s'y est habitué (dans le cas contraire, la caféine a un effet diurétique). C'est donc la consommation irrégulière de caféine qui a un pouvoir déshydratant.

Mais revenons à l'eau gazeuse. Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) recommande l'eau pétillante comme bonne alternative aux boissons sucrées, dans le but de réduire les risques d'obésité.

Le seul moment où vous pourriez privilégier l'eau plate par rapport à l'eau gazeuse, c'est lorsque vous faites du sport: le gaz de l'eau peut en effet s'accumuler et provoquer des ballonnements désagréables.

Alors si vous devez vous désaltérer cet été, n'hésitez pas à vous remplir d'eau gazeuse. C'est hydratant, sain et sans danger pour les dents et les os.

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Claire Bertrand pour Fast For Word.

