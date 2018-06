Angelina Jolie en met plein la vue à un évènement royal

Meghan Markle n'est pas la seule personne originaire des États-Unis capable d'en mettre plein la vue à un évènement royal.

Angelina Jolie a participé à un évènement royal à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Elle portait une superbe robe gris pâle signée Ralph & Russo. La tenue comprenait des manches trois-quarts, une taille cintrée, des gants assortis, une pochette en argent et des talons gris, tous de la même marque.

Max Mumby/Indigo via Getty Images

Max Mumby/Indigo via Getty Images

Pour compléter son look, l'actrice de 43 ans portait un chapeau gris pâle de Philip Treacy, selon Harper's Bazaar.

Jolie était à Londres pour un service religieux à la cathédrale Saint-Paul pour le 200e anniversaire de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-George.

Sur les réseaux sociaux, ses admirateurs n'ont pu s'empêcher de remarquer l'aura royale de la vedette.

THANK YOU ANGELINA JOLIE FOR BLESSING ME MORE THAN I DESERVE pic.twitter.com/iy53rMxZ5f

«C'est vraiment une reine.»

queen elizabeth couldn't make into the party so queen angelina jolie had to give the people what they want pic.twitter.com/j9041IU1TV