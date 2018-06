6 raisons pourquoi vous attirez les mauvaises personnes en couple

Le monde des rencontres amoureuses n'est pas de tout repos, mais parfois, nous sommes une partie du problème.

Nous sommes là pour vous aider. Les thérapeutes exposent six raisons qui pourraient expliquer pourquoi vous attirez les mauvaises personnes.

1. Sur les applications de rencontres, vous vous présentez comme quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment

Si vous êtes introverti et que vous préférez regarder des documentaires le vendredi soir, dites-le sur votre profil de rencontres. Il faut rester fidèle à sa personnalité lors de la recherche d'un partenaire. «Ne prétendez pas être quelqu'un d'autre», explique Aaron Anderson, un thérapeute de Denver, au Colorado.

«Quand vous faites ça, vous vous retrouvez à côtoyer des gens qui ne s'intéressent pas aux mêmes choses que vous», déclare Anderson. «Il peut y avoir une raison plus profonde derrière ça, aussi. Alors demandez-vous, pourquoi essayez-vous d'attirer un certain type de partenaire? En explorant les raisons, vous vous découvrirez et vous attirerez peut-être des gens qui vous ressemblent plus.»

2. Vous idéalisez l'autre personne avant même d'avoir eu une rencontre

Si vous réfléchissez beaucoup ou que vous êtes très romantique, planifiez une rencontre dès que possible. Pourquoi? Vous ne voulez pas perdre du temps à fantasmer sur l'autre personne avant même de la connaître.

«Idéaliser l'autre personne peut vous décevoir lorsque vous apprenez à la connaître», explique R. Scott Gornto, auteur de The Stories We Tell Ourselves. «Ne tombez pas amoureux de l'image que vous avez dans votre tête.»

Getty Images/iStockphoto

3. Vous recherchez le partenaire parfait

Vous méritez d'avoir des critères élevés, mais ne cherchez pas la perfection absolue. Donner aux gens une chance de prouver qu'ils sont intéressants, explique Jennifer Behnke, une thérapeute de la Floride.

«Les gens qui cherchent leur match parfait se sabotent sans le savoir», ajoute-t-elle. «Personne n'est parfait. Aucune relation n'est parfaite. Vous devez être prêt à avoir un équilibre entre vos attentes et la réalité.»

4. Vous êtes hanté par votre passé

Il se peut que vous ne soyez pas prêt à rencontrer, du moins à ce stade de votre vie. Si vous recréez sans cesse le même schéma de vos relations passées ou si vous pensez encore à votre ex, il peut être bénéfique de consulter, dit Anderson.

«Personne n'aime entendre cela, mais avouons-le, les démons du passé peuvent affecter le présent.»

5. Vous aimez les partenaires «émotionnellement indisponibles»

Il n'y a rien de mal à avoir un type - à moins que la personne avec qui vous désirez vous engager ne soit pas sur la même longueur d'onde et que votre relation soit remise en question.

N'essayez pas de «réparer» ou de changer quelqu'un. «Commencer une relation dans laquelle vous voyez votre partenaire comme un oiseau blessé et que votre rôle est de les réparer est un scénario qui peut mener à une catastrophe», croit Behnke. «Ce n'est tout simplement pas réaliste.»

www.davingphotography.com via Getty Images

6. Vous cherchez quelqu'un dont vous avez besoin

Demandez-vous pourquoi vous voulez être en couple. Votre désir ne devrait pas être un besoin. Personne ne va répondre à tous vos besoins. Vous devriez être à la recherche d'un partenaire intéressant, pas un gardien émotionnel pour vous aider à combler les vides.

Prenez plutôt soin de vous, suggère Anderson.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.