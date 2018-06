Jamais un caméo n'aura fait autant jaser. Un an après l'apparition controversée d'Ed Sheeran dans le premier épisode de la septième saison de Game of Thrones , c'est au tour de Kristian Nairn, alias Hodor, de critiquer cette fameuse scène dans une entrevue accordée au HuffPost américain.

Pour son caméo, la production n'avait pas hésité à mettre la star à l'avant-plan, le transformant en soldat-chanteur le temps d'une longue séquence avec Maisie Williams, alias Arya. Une intervention qui n'a clairement pas fait l'unanimité parmi les fans et la distribution.

«Je ne suis pas un fan des caméos dans Game of Thrones, je ne les aime pas. Je trouve que c'est stupide. Et ça ne me dérange pas que vous me citiez sur le sujet. J'estime que ça vous sort aussitôt de l'univers de la série», explique l'interprète d'Hodor.

Parmi les nombreuses apparitions «surprises» dans la série, celle d'Ed Sheeran était la pire pour Kristian Nairn : «Je me disais : 'Pourquoi Ed Sheeran est là?' Je veux dire, il est génial. C'est un mec super et un excellent musicien, mais pourquoi il est dans Game of Thrones?»

Il insiste, même s'il aime le chanteur britannique, son intervention dans la série ne faisait tout simplement aucun sens selon lui. «C'est une série fantastique. Et nous sommes tous pris dans ce monde incroyable, nous investissons tellement de temps, d'argent et d'énergie pour créer, et soudain il y a une popstar? Pourquoi?»

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

