Les beaux jours sont enfin arrivés, le moment est propice pour planifier une escapade à Ottawa. La capitale du Canada a bien plus à offrir qu'une simple promenade sur la colline du Parlement, puisqu'on y retrouve un vaste choix de musées captivants, de festivals exaltants et d'autres événements de classe mondiale.

Pour mieux planifier votre voyage, voici une liste de six lieux et activités que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Laissez Tourisme Ottawa vous guider dans la découverte de cette métropole raffinée!

The National Gallery of Canada

Musée des beaux-arts du Canada (380, promenade Sussex)

Le Musée des beaux-arts du Canada se démarque par l'impressionnante variété de ses collections et de ses expositions. Les amateurs d'art en verront de toutes les couleurs cet été avec Trésors impressionnistes : la collection Ordrupgaard, qui rassemble des œuvres de Monet, Renoir, Manet et plusieurs autres artistes peintres français. Cette exposition incontournable de plus de 75 tableaux, comprenant également des œuvres de l'Âge d'or danois, sera ouverte au public jusqu'au 9 septembre. Et tant qu'à être sur place, ne manquez pas L'espace d'un instant : Cinquante ans de collectionnement de photographies ainsi que les remarquables pièces en argent du maître-orfèvre Laurent Amiot.

Canadian Heritage

Lumières du Nord – Spectacle son et lumière (du 9 juillet au 3 septembre, colline du Parlement)

L'édifice du Parlement sera encore une fois la trame de fond d'un spectacle son et lumière perfectionné et entièrement gratuit. Plus de 300 000 personnes ont vécu cette expérience éblouissante l'an dernier, et l'on s'attend à ce que le public y revienne en aussi grand nombre cette année. Les projections débuteront vers 22 h durant le mois de juillet, mais elles auront lieu un peu plus tôt en fin de saison, au fur et à mesure que les journées raccourcissent. Venez avec votre couverture et votre queue de castor, et partez à la recherche du lieu offrant la meilleure visibilité!

Ottawa Tourism

Séances de yoga sur la colline du Parlement (tous les mercredis à midi, colline du Parlement)

Dites namaste à des centaines de compatriotes sur la pelouse frontale la plus populaire au Canada! Des séances de yoga hebdomadaires y ont lieu tous les mercredis à l'heure du dîner et rassemblent des adeptes de tous les niveaux. Voilà une excellente manière de vous étirer en douceur dans un décor grandiose avant d'entreprendre une visite à pied de la tour de la Paix et des autres attraits de la colline du Parlement.

Canadian Museum of History

Exposition Europe médiévale au Musée canadien de l'histoire (du 8 juin au 20 janvier, 100 rue Laurier)

La traversée du pont Alexandra vous mènera rapidement au Québec et au Musée canadien de l'histoire. L'exposition Europe médiévale – Pouvoir et splendeur vous téléportera à l'époque des monarques, des chevaliers et des talentueux artisans du Moyen Âge grâce à plus de 200 artefacts prêtés par le célèbre British Museum. Il s'agit d'un remarquable témoignage de l'innovation et des courants créatifs européens qui ont pavé la voie à plusieurs aspects de nos cultures contemporaines.

Facebook/Festival des montgolfières de Gatineau

Festival de montgolfières de Gatineau (du 30 août au 3 septembre, parc de la Baie)

La 31e édition du Festival des montgolfières de Gatineau promet d'émerveiller petits et grands lorsque des dizaines de montgolfières de toutes les formes et de toutes les couleurs envahiront l'espace aérien du parc de la Baie. En plus d'en apprendre davantage sur les ballons et les aérostiers, l'événement proposera une foule d'activités, allant des jeux d'évasion aux traditionnels manèges, en passant par une exposition de voitures anciennes, des activités sportives et des soirées festives. Le tout en plus des prestations d'artistes variés comme Ludovick Bourgeois, Charlotte Cardin, Hubert Lenoir, Anthony Kavanagh, Julien Lacroix et Rachid Badouri. Pour les tout-petits, Atchoum, Ari Cui Cui et Arthur L'Aventurier fouleront, notamment, les planches de la scène familiale.

Mosaiculture Gatineau 2018

Mosaïculture Gatineau 2018 (du 22 juin au 15 octobre, parc Jacques-Cartier)

Préparez-vous à en avoir plein la vue, car plus de 5,5 millions de plantes (oui, vous avez bien lu) ont été rassemblées pour créer cette exposition horticole éphémère! Avec ses 45 œuvres gigantesques regorgeant de vie, la Mosaïculture transforme le parc Jacques-Cartier en un lieu absolument majestueux. Vous pourrez y observer des figurines de grandes dimensions ainsi que des sculptures inspirées des traditions canadiennes, le long d'un parcours d'un kilomètre célébrant toute la splendeur de la nature.

Vivez une aventure urbaine exaltante tout en découvrant la riche histoire d'une grande capitale. Planifiez votre visite à Ottawa dès aujourd'hui pour faire une escapade estivale absolument unique.