L'industrie brassicole est en ébullition au Québec, le nombre de brasseries ayant passé de moins de 100 à plus de 200 en 10 ans. Mais parmi la horde nouvelles bières qui arrivent sur les tablettes, il est parfois difficile de trouver «sa sorte». C'est là que la nouvelle application montréalaise Birre&Co intervient pour que vous ne mourriez pas de soif.

Dans son appli mobile, la start-up répertorie pas moins de 2584 bouteilles de bières, cidres et alcomalts de partout dans le monde, en décrivant la fiche de goût et en indiquant où on peut se les procurer à proximité - un peu comme la SAQ avec le vin - en plus d'offrir des remises en argent.

Les recherches peuvent être effectuées par couleur, famille (lager, ale ou «autres» - il n'y en a malheureusement pas plus pour l'instant), bannière ou encore région. Belle façon de découvrir de nouveaux produits.

Pour bénéficier des rabais offerts sur l'application, le buveur de broue n'a qu'à enregistrer l'offre qui l'intéresse dans l'appli puis à photographier son reçu de caisse avec son téléphone et le rentrer dans la section «Obtiens ta remise en argent». Les remises peuvent aller de 0,50$ à 4$, voire plus selon la générosité du brasseur, et sont effectuées via Interac ou Paypal.

Birre&Co

L'application est gratuite, bilingue et disponible sur Androïd et iOS.

