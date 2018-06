Beauté : 9 produits à avoir sous la main pendant les vacances

Enfin les vacances! Quelques jours à lézarder au soleil, à prendre une pause bien méritée. Mais pas question de revenir au bureau le visage affalé: on adapte notre routine beauté en ajoutant de nouveaux produits à sa trousse. En voici neuf pour elle et lui qui vous garantieront une bonne mine!

Lotion Idéal Soleil - Vichy

Vichy.ca

Gros coup de coeur pour la crème solaire conçus spécifiquement pour le visage de Vichy. Non seulement elle protège notre peau contre les rayons UVA et UVB, mais elle empêche notre visage de briller avec son effet matifiant et son toucher sec.

Sans parfum, résistante à l'eau et à la transpiration, elle se glisse bien sous ou même par-dessus (oui!) notre crème hydratante sans laisser la peau grasse. On la porte ainsi tous les jours sans gêne. C'est définitivement le produit à avoir avec soi en tout temps cet été. Le danger, c'est que vos amis vous la volent!

28,95$ pour 50 ml

Brume Eau cellulaire - Esthederm

Esthederm

On est tous déjà arrivé à une réunion, un peu à la dernière minute, le front luisant, après avoir semi-couru dans une chaleur estivale impossible. Pour vous ressaisir, rien de mieux qu'une brume hydratante. Notre préférée en ce moment : la toute nouvelle formule à l'eau cellulaire d'Esthederm. Enrichie à l'acide hyaluronique, elle réveille notre peau tout en nous protégeant du vieillissement cutané. Elle est tellement délicate, on dirait un nuage, un voile de fraîcheur. À appliquer sans retenue, avant ou après le maquillage, un peu partout!

29$ pour 100 ml / 39$ pour 200 ml

Crème restructurante Lift intégral nuit - Lierac

Lierac.ca

Même pas besoin d'aller faire une retraite de yoga pour avoir l'air ressourcer au retour des vacances. Passez à la gamme Lift intégral des Laboratoires Lierac! L'effet liftant se fait ressentir une petite semaine après l'utilisation du sérum et des crèmes jour et nuit. Celle qui nous a le plus étonnés : la formule nuit. Sa texture grasse - mais pas trop - a le mérite de rendre notre peau instantanément plus élastique et est des plus confortables. L'effet raffermissant fait son oeuvre : au petit matin, nos traits sont vraiment défatigués.

100$ pour 50 ml

Sérum Hyalu B5 - La Roche-Posay

La Roche-Posay

Pour vraiment donner un boost d'hydratation à notre peau - surtout si on l'a généreusement exposée au soleil - on ne peut se contenter d'un simple soin hydratant. Il faut un sérum. Et la nouvelle formule de La Roche-Posay nous a séduits. Avec sa composition de deux types d'acides hyaluroniques et de vitamine B5, elle permet de corriger à la fois les imperfections en surface et sous l'épiderme tout en stimulant la synthèse du collagène.

Après quelques jours d'utilisation, on remarque un effet repulpant, illuminateur, voire réparateur. Les pores sont notamment plus serrés. Seul petit hic : pour un sérum en gel, il ne pénètre pas si facilement et peut laisser un effet luisant sur le visage, surtout si vous avez une peau normale à grasse. On préféra l'appliquer juste avant le dodo.

49$ pour 30 ml

Patch correction dermo-lift yeux - Karine Joncas

Karine Joncas

Vous avez une soirée importante? Vous voyez TOUTE la famille au grand complet ou vous avez enfin la «date» que vous attendiez depuis longtemps? Pour éveiller votre regard, peut-être considérez-vous d'appliquer des bandes hydratantes contour des yeux. On aime particulièrement celles de la marque québécoise Karine Joncas. Faites en gel et trempées dans un concentré de collagène, elles aident à réduire l'apparence des rides, cernes et poches. Ça ne prend que 15 minutes, ce n'est pas cher et on voit l'effet après quelques applications. Idéalement, on fait une cure : cinq applications aux deux jours, avant notre grande soirée.

3,99$ par paire de bandes

Savon menthe eucalyptus - Caprina

Caprina/Canus

On est complètement fan des savons faits à base de lait de chèvre de la marque canadienne Caprina, qui a refait son image de marque pour célébrer son 20 anniversaire. Notre fragrance préférée pour l'été (et même à l'année) : menthe eucalyptus, qui est à la fois fraîche et réconfortante. Elle est disponible en gel douche, barre ou pour le bain moussant.

Voyez les prix et tous les détails sur les produits ici.

Hydratant défense FPS 30 - CW Beggs and Sons

Capture d'écran

On le sait. Les hommes n'aiment pas trop s'éterniser devant le miroir. C'est pourquoi les formules 2 en 1 écran solaire et hydratant leur conviennent parfaitement. Ce tout nouveau produit de la gamme pour hommes CW Beggs and Sons (toujours sans parfum) permet de combattre doublement les signes du vieillissement avec son pouvoir hydratant et sa protection contre les rayons UVA et UVB. Sa texture reste légère, donc on peut l'appliquer quotidiennement sans avoir peur d'afficher un visage gras au bureau.

24$ - Dans toutes les pharmacies à compter de juillet

Sérum contour des yeux Esthederm

Le contour des yeux, c'est fragile. Avec une peau cinq fois plus mince que le reste du visage, il faut en prendre soin. Et la manière la plus minutieuse de le faire est en appliquant un sérum contour des yeux sous sa crème. Eh oui, une autre étape, mais bénéfique! Cette innovation de l'Institut Esthederm composée de trois acides hyaluroniques permet de tonifier en surface tout en procurant à la peau une hydratation intense. Son super-pouvoir : repulper la vallée des larmes. Le produit sera disponible chez nous dès septembre 2018 (Les médias ont pu le tester en exclusivité).

59$ pour 15 ml

Sérum sculptant corps 5 en 1 - Karine Joncas

Karine Joncas

Avec la saison des maillots, on est plusieurs à vouloir s'afficher à notre meilleur. Courbes ou pas, on tente tous d'avoir la peau la plus lisse possible, ferme et d'apparence jeune. C'est là qu'intervient le sérum corporel de la marque québécoise Karine Joncas. Composé entre autres d'acide hyaluronique et de pamplemousse, il aide à estomper la cellulite et les rondeurs rebelles en raffermissant et tonifiant la peau. Non, ça ne remplace pas l'exercice physique, mais ça aide visiblement à fortifier le «p'tit mou» qu'on aurait sinon tenté de cacher en-dessous d'une serviette.

54$ pour 200 ml

