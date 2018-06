Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

ASSASSINATION NATION

Date de sortie : 21 septembre 2018

Réalisation : Sam Levinson

Distribution : Odessa Young, Hari Nef, Suki Waterhouse

BEAUTIFUL BOY

Date de sortie : 12 octobre 2018

Réalisation : Felix Van Groeningen

Distribution : Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney

THE EQUALIZER 2

Date de sortie : 20 juillet 2018

Réalisation : Antoine Fuqua

Distribution : Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman

THE HATE U GIVE

Date de sortie : 19 octobre 2018

Réalisation : George Tillman Jr.

Distribution : K.J. Apa, Amandla Stenberg, Regina Hall

THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS

Date de sortie : 21 septembre 2018

Réalisation : Eli Roth

Distribution : Cate Blanchett, Jack Black, Kyle MacLachlan

THE LEGACY OF A WHITETAIL DEER HUNTER

Date de sortie : 6 juillet 2018

Réalisation : Jody Hill

Distribution : Josh Brolin, Carrie Coon, Danny McBride

LONDON FIELDS

Date de sortie : 20 septembre 2018

Réalisation : Mathew Cullen

Distribution : Amber Heard, Cara Delevingne, Gemma Chan

MANDY

Date de sortie : 14 septembre 2018

Réalisation : Panos Cosmatos

Distribution : Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache

OUR HOUSE

Date de sortie : 27 juillet 2018

Réalisation : Anthony Scott Burns

Distribution : Nicola Peltz, Thomas Mann, Percy Hynes White

THE PREDATOR

Date de sortie : 14 septembre 2018

Réalisation : Shane Black

Distribution : Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Jacob Tremblay