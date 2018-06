Le site de recherche d'emploi Indeed a dévoilé jeudi son palmarès des meilleurs employeurs au Québec.

Le top-10 a été élaboré à partir de plus de 80 000 évaluations d'entreprises rédigées par les internautes qui fréquentent le portail.

En tête, Jean Coutu - une bannière chouchou des Québécois - est la seule entreprise du secteur pharmaceutique à figurer au classement. Son nouveau siège social, construit en 2016 au coût de 190 millions de dollars, semble être l'un des avantages appréciés par les employés, selon Indeed. Mais c'est surtout la qualité du service à la clientèle qui rend les employés fiers de travailler pour le Groupe Jean Coutu.

Suivent deux grandes institutions financières, Banque Nationale du Canada et Desjardins, dont l'implication au sein de la collectivité et la «culture axée sur l'humain» sont appréciées par les employés. BMO Financial Group est la troisième et dernière institution financière à figurer au palmarès, en raison de sa politique innovante en matière d'équité et de diversité.

Vidéotron se glisse quant à lui au quatrième rang, grâce à une culture d'entreprise fortement appréciée de ses employés, selon le site d'emplois.

La Presse canadienne Dring, dring, dring... Que désirez-vous? Pout, pout, pout... Travailler chez St-Hubert BBQ!

Seules représentant de l'industrie de la restauration - reconnue pour ses conditions de travail difficiles - les Rôtisseries St-Hubert réussissent à bien tirer sa carte du jeu. Créée en 1951, la compagnie demeure une des entreprises préférées des Québécois depuis plus de six décennies, note Indeed.

Des surprises

La compagnie aérienne Air Canada se classe septième parmi les meilleurs employeurs au Québec. Pourtant, une enquête du HuffPost Québec révélait récemment que de nombreux employés et ex-employés de l'entreprise estiment que l'environnement de travail y est «toxique» et le harcèlement, omniprésent.

Étienne Brière/HuffPost Québec La compagnie aérienne Air Canada se classe en septième position du classement d'Indeed

Le syndicat représentant les agents de bord a aussi récemment porté plainte devant la Commission canadienne des droits de la personne, soutenant que les politiques d'Air Canada sur l'uniforme et le maquillage sont sexistes et discriminatoires.

Selon Indeed, c'est le leadership de l'entreprise sur le plan écologique et le fait qu'elle encourage des projets mis de l'avant par ses employés qui font d'elle un employeur enviable.

Bell et SNC-Lavalin, qui figuraient pourtant parmi les entreprises les moins aimées des Québécois selon un récent sondage Léger, se méritent malgré tout la huitième et la dixième place du classement.

Même s'il fait l'objet de nombreuses plaintes de consommateurs, le géant des télécoms Bell semble bénéficier d'un important capital de sympathie grâce à son initiative Bell Cause pour la cause, qui vise à déstigmatiser les problèmes de santé mentale au Canada.

Du côté de SNC-Lavalin, c'est la diversité du personnel qui représente l'atout le plus important, selon Indeed. L'entreprise, établie dans plus de 50 pays, compte des employés de quelque 80 nationalités différentes, qui parlent une soixantaine de langues.

Voyez le classement intégral ci-dessous:

