Plusieurs personnes ont été touchées lors d'une fusillade survenue aux bureaux du journal "Capital Gazette", à Annapolis, dans le Maryland.

Le "Baltimore Sun", propriétaire du journal d'Annapolis, rapporte qu'un journaliste l'a mis au courant de la fusillade jeudi après-midi.

Des médias ont indiqué que cette fusillade avait fait des morts et plusieurs blessés mais ce bilan n'a pas été confirmé de source officielle. Selon la chaîne CBS, citant deux sources anonymes, il y aurait quatre morts. La fusillade qui a également fait des blessés a eu lieu dans la salle de rédaction de ce journal selon les médias.

Le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a indiqué avoir reçu des appels au sujet de l'incident.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ — ATF HQ (@ATFHQ) 28 juin 2018

Marc Limansky, porte-parole de la police du comté Anne Arundel, affirme que des agents fouillent le bâtiment d'Annapolis où aurait eu lieu la fusillade. Il précise que la situation est "active et toujours en cours".

Des reportages télévisés montrent des gens quitter l'édifice les mains en l'air et des policiers leur demandant de passer par un stationnement, pendant que d'autres agents convergent vers le bâtiment.

La Maison-Blanche a fait savoir que le président américain Donald Trump avait été informé de la situation à Annapolis.

Les fusillades se sont multipliées aux États-Unis ces derniers mois, en particulier dans des écoles secondaires, suscitant un intense débat sur la dissémination des armes à feu dans le pays.

Voici les informations qui circulent sur les médias sociaux:

NEW: Four people dead in shooting at Capital-Gazette building in Annapolis, Maryland, two sources tell @CBSNews. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/ODRytMmCWU — CBS News (@CBSNews) 28 juin 2018

Breaking news: Baltimore Sun report there's been a shooting at the Capital Gazette building in Maryland. pic.twitter.com/0fdts8YA2v — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 28 juin 2018

This was the scene earlier outside the Capital Gazette in Annapolis. First reports of a shooting were around 2:40 p.m. pic.twitter.com/dolULaqbb5 — The Baltimore Sun (@baltimoresun) 28 juin 2018