10 bons plans de camping pour vos vacances estivales

Vous n'avez pas encore déterminé votre destination et votre plan de vacances ? Il n'est pas trop tard pour partir en camping. Avec plus de 870 terrains de camping au Québec, il y a assurément un bon plan pour vos vacances.

Le camping s'est diversifié ces dernières années. Que vous soyez un campeur solitaire cherchant le meilleur « spot » en nature, un adepte du prêt-à-camper en famille ou un propriétaire de VR, faire du camping est aujourd'hui un choix pour les vacanciers qui aiment la nature et jouir d'une grande liberté. Il semble que près de la moitié des campeurs-voyageurs (non saisonniers) réservent moins de deux semaines à l'avance.

Deux tendances se profilent : la popularité du prêt-à-camper, qui permet aux vacanciers de s'initier confortablement aux joies du camping sans avoir à s'équiper, ainsi que les campings multiservices qui accueillent bon nombre de familles qui aiment diversifier les activités durant leur séjour.

La demande de terrains offrant des services (eau, égout, électricité) connaît également une hausse, selon Camping Québec, l'association des terrains de camping qui représente plus de 90 % de l'offre en campements au Québec. Le wifi, pour rester branché même en vacances, est devenu le quatrième service à être recherché tout comme les initiatives écoresponsables, dont l'ajout de bacs de recyclage et la gestion du débit de l'eau par exemple, qui font aussi partie des préoccupations des campeurs.

Avant de plier bagage, voici nos cinq astuces pour économiser en camping :

Un premier camping urbain à Laval

Camper en ville? Pourquoi pas! Cette année, le Festival Diapason propose son tout premier camping urbain et éphémère, lequel est situé à proximité de la Rivière-des-Mille-Îles. Une option économique pour les festivaliers qui pourront découvrir une panoplie d'activités à faire dans la région. Seul hic : ce camping est éphémère et n'est accessible que durant le Festival, soit du 6 au 8 juillet.

Téléchargez l'application mobile

À la recherche d'une aubaine ou du meilleur « spot » ? Téléchargez la nouvelle application Go Camping Québec, disponible sur Apple Store et sur Google Play. Vous pouvez également acheter votre carnet de coupons directement sur l'application au coût de 9,99$ + taxes, lesquels sont valides dans près de 200 campings au Québec.

Évitez la haute saison

C'est connu : les fins de semaine d'été et les deux semaines de vacances de la construction sont les périodes les plus achalandées sur les terrains de camping. Pourquoi ne pas y aller plutôt en début de semaine ou encore à la fin de l'été ? La plupart des terrains de camping sont ouverts jusqu'en septembre et même jusqu'en octobre pour certains.

Apportez votre équipement

Bien que fort populaire, le prêt-à-camper a un coût, qui est parfois plus élevé que l'achat d'une tente. Emprunter celle d'un proche ou s'équiper pour plusieurs années demeure l'option la plus avantageuse si vous comptez camper plus d'une fois. Une autre astuce est d'opter pour le site rustique, plutôt que celui avec services. C'est plus abordable (à partir de 20 à 25 $ la nuitée).

Allez-y en gang!

Faites du camping avec des amis! La plupart des sites peuvent accueillir jusqu'à six personnes et parfois plus. Vous pourrez ainsi partager les coûts. C'est aussi plus agréable de faire les corvées de vaisselle en groupe!

Où réserver ? Voici cinq terrains de camping parmi les plus prisés et recommandés :

Camping du Village historique de Val-Jalbert : le camping de l'année

Courtoisie Vous cherchez le meilleur site du Québec? Direction le Camping du Village historique de Val-Jalbert qui s’est mérité les grands honneurs en 2017. Situé à Chambord dans la région touristique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il cumule plusieurs années d’existence, tout en étant soucieux d’innover et de suivre les tendances. Offrant le wifi, une piscine chauffée, un nouveau bloc sanitaire ainsi qu’une nouvelle salle récréative, le camping compte 190 emplacements, situés à l’entrée du Village historique de Val-Jalbert, dans un secteur boisé et semi-boisé. Les + : Puisque 85% des espaces de camping sont réservés aux « voyageurs », il est toujours possible de dénicher un bel emplacement à quelques jours d’avis. Les - : Le camping offre peu d’intimité; plusieurs emplacements sont collés.

Huttopia Sutton : plus qu’un nom de tente Courtoisie Le prêt-à-camper gagne en popularité. Mais le nom Huttopia, c’est beaucoup plus qu’une tente. C’est aussi un site de camping, appelé le village Huttopia, situé en pleine nature de Sutton. Pensé et aménagé pour les familles, le village Huttopia propose plusieurs activités libres ou encadrées, en plus de la piscine, de la randonnée et d’un café-resto. Sans oublier le choix d’hébergement allant de la tente de toile au petit chalet, pouvant accueillir deux à six personnes. Les + : Il n’y a pas de circulation de voiture sur le terrain de camping. Les voitures sont stationnées à l’entrée et des chariots sont à votre disposition pour transporter vos bagages. Les - : Oubliez le week-end en amoureux! Axé sur la famille, le village Huttopia laisse peu de tranquillité pour les campeurs sans enfant.

Le Parc des Appalaches : dans la nature de Chaudière-Appalaches

Que vous soyez adeptes de la randonnée pédestre, du canot ou de l'observation de faune et flore, le Parc des Appalaches vous plonge en pleine nature de Chaudières-Appalaches. Différents sites de camping sont offerts, allant du camping rustique au prêt-à-camper. Envie d'aventure ? Essayez le canot-camping, qui gagne en popularité. Les + : Les tarifs sont abordables (à partir de 24 $ la nuit pour le camping rustique). Vous pouvez également amener pitou puisque les chiens sont admis dans le parc. Les - : Les mouches et moustiques sont nombreux dans le secteur. N'oubliez pas votre chasse-moustiques !

Village Vacances Valcartier : plus que des glissades d’eau ! Courtoisie Avec plus de 600 emplacements, le camping du Village Vacances Valcartier peut assurément accueillir tous les vacanciers, tant ceux qui dorment sous la tente que les véhicules récréatifs de toutes dimensions. Aménagé sur le site du parc aquatique, le camping est le lieu par excellence pour prolonger le séjour en famille : inutile de reprendre la route après une journée bien remplie dans les jeux d’eau. Dormez sur place et retournez vous amuser le lendemain ! Les + : Les activités sont nombreuses : en plus du parc aquatique, on y retrouve une salle de cinéma, des arcades et une piste de BMX. Les - : Le tarif quotidien est assez élevé (à partir de 38 $), tout comme l’accès aux glissades d’eau.

Parc national de la Pointe-Taillon : les pieds dans l'eau
Comptant plus de 6 300 emplacements, les campings de la Sépaq sont parmi les plus populaires et avec raison : ils sont au cœur de la nature, bien organisés et propres. Parmi nos préférés, celui du Parc national de la Pointe-Taillon se démarque avec ses 74 emplacements de camping rustique qui ne sont pas accessibles en voiture. Il faut donc s'y rendre à pied, en vélo ou avec le service de navette. Le plus beau : plusieurs emplacements de camping se trouvent directement sur la plage sablonneuse du lac Saint-Jean. Près du stationnement du secteur Taillon, vous trouverez des services (douches, eau potable, casse-croûte…), une plage surveillée et une aire de jeux pour les enfants. Pourquoi ne pas louer des vélos pour vous rendre plus facilement à votre emplacement et partir à la découverte du parc? Les + : Camper sur la plage sans quitter le Québec, quel dépaysement ! La vue est magnifique. Le site aussi. Les - : Il faut s'y prendre d'avance pour pouvoir réserver un emplacement près de l'eau.





