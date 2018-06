Le prochain Quentin Tarantino se dévoile peu à peu. C'est Leonardo DiCaprio qui a publié ce tout premier cliché du film intitulé Once upon a time in Hollywood.

Sur cette photo partagée par l'acteur ce mercredi 27 juin sur Instagram, on découvre Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans des costumes typiques des années 60. Quentin Tarantino a promis qu'il s'agirait du "duo de stars le plus excitant depuis Paul Newman et Robert Redford" lors de la conférence du CinemaCon, ce 23 avril à Las Vegas.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Une publication partagée par Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) le 27 Juin 2018 à 6 :00 PDT

"Premier aperçu"

Encore très énigmatique, le dernier film du réalisateur de Pulp Fiction et Reservoir Dogs peut déjà se vanter d'avoir l'un des plus beaux casting de ces dernières années au cinéma. Brad Pitt et Leonardo DiCaprio partageront l'affiche avec Margot Robbie, Kurt Russel, Michael Madsen, Tim Roth, Burt Reynolds, Dakota Fanning ou encore Al Pacino.

Le film prendra place en 1969, à Hollywood. Leonardo DiCaprio incarnera Rick Dalton, une ancienne star d'une série télévisée de western. Brad Pitt jouera Cliff Booth, sa doublure cascade de toujours. Les deux hommes tenteront de s'en sortir dans un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus. Ils se retrouveront confrontés au meurtre de Sharon Tate par les adeptes du psychopathe Charles Manson.

Seule mauvaise nouvelle, pour découvrir le dernier film de Quentin Tarantino, il faudra patienter jusqu'en août 2019...

