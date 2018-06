Guy Mongrain tire sa révérence dans un scénario digne d'un film hollywoodien

Guy Mongrain a tiré sa révérence, ce mercredi 27 juin, après 25 ans à la barre de La poule aux œufs d'or.

Dans un scénario digne d'Hollywood, l'animateur a eu l'honneur de remettre un dernier gros lot de 380 000 $ au tout dernier gagnant qu'il aura côtoyé au cours de sa longue et fructueuse carrière.

Après avoir vu ses collègues et amis lui rendre hommage et lui souhaiter un bon départ à la retraite tout au long de l'émission, Guy Mongrain a quitté en toute modestie, sans tambour ni trompette. Une sortie digne du gentleman dont tous vantent les mérites et les qualités humaines depuis l'annonce de son départ, le 6 juin dernier.

Le mot le plus simple, le plus senti : merci. Guy Mongrain

Immédiatement après la diffusion de cette dernière émission, Guy Mongrain est passé de TVA à Radio-Canada pour rejoindre Pénélope McQuade sur le plateau des Échangistes.

L'animatrice n'a d'ailleurs pu retenir ses larmes en accueillant celui qu'elle a côtoyé pendant cinq ans sur le plateau de Salut Bonjour et qu'elle considère comme son mentor.

Guy Mongrain a d'abord confié avoir été très touché de voir plusieurs de ses anciens collègues retraités le rejoindre sur le plateau pour mettre fin à ce chapitre. «Ça m'a fait comme un petit ramollissement de rotules», a-t-il déclaré.

Jean-Sébastien Girard l'a ensuite questionné à savoir s'il allait profiter de sa retraite pour enfin s'acheter des billets de La poule aux œufs d'or.

«C'est un mythe qui perdure, parce qu'on a l'impression que les gens de Loto-Québec, les gens comme moi, qui sont reliés de près ou de loin aux loteries, ne peuvent pas s'acheter de billets. C'est faux.»

Guy Mongrain a néanmoins avoué ne jamais avoir acheté un billet de La poule aux œufs d'or. «Je ne saurais pas quoi me poser comme question», a-t-il blagué.

Il faut faire de la place à d'autres générations, à de nouvelles idées. Guy Mongrain

Guy Mongrain a ensuite fait le point sur son départ à la retraite.

«Depuis trois semaines, les mots 'bonne retraite', je les entends à la tonne. Ces mots-là, dans ma tête, ne résonnent rien [...] Ce sont des décisions normales. N'importe qui qui fait ça doit y réfléchir. On doit penser à ça. Si on ne le fait pas, on risque d'être très malheureux», a-t-il expliqué.

«J'aime mieux faire une année de moins qu'une année de trop. J'ai toujours choisi ma sortie. C'est ma décision, c'est mon choix, et je suis parfaitement serein avec ça.»

Guy Mongrain a également confié que le décès d'un ami proche avait remis les priorités à la bonne place, lui qui souhaite désormais se consacrer à sa passion pour les voyages en VR. Il est actuellement dans les préparatifs en vue d'un long périple vers le Mexique.

Quant à un éventuel retour à l'animation, le principal intéressé dit ne pas trop y penser pour le moment.

C'est mûri. C'est décidé. Je ne ferme pas ma vie, je ferme les lumières. Tout simplement. Guy Mongrain

Bien au fait des blagues récurrentes sur La poule aux œufs d'or, Guy Mongrain ne s'est jamais laissé affecter par ce genre de commentaires.

«Pendant 25 ans, bon an, mal an, chaque semaine, ça attirait un million de téléspectateurs, a-t-il relativisé. Les gens qui choisissent d'écouter ça, je ne les ai pas obligés. Ils aiment ça eux.»

Également présent sur le plateau des Échangistes, Jean-François Baril a fait part de son intérêt pour succéder à Guy Mongrain à la barre de La poule aux œufs d'or, lui qui a eu autant de plaisir pour les mêmes raisons à animer La guerre des clans.

Recevra-t-il l'appel de TVA? Seul le temps nous le dira...

